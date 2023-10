Loki 2: la Marvel ha impedito allo sceneggiatore di utilizzare alcuni personaggi dell'MCU

Lo sceneggiatore di Loki ha svelato di non aver potuto utilizzare alcuni personaggi dell'MCU nella serie per via della progettazione dei Marvel Studios.

Mentre Loki celebra il debutto record della seconda stagione, trapelano retroscena secondo cui allo sceneggiatore della serie sarebbe stato impedito di utilizzare alcuni personaggi dell'MCU in Loki 2.

La seconda stagione di Loki su Disney+ ha già introdotto diversi nuovi personaggi e ampliato notevolmente la tradizione che circonda la TVA. È ormai chiaro agli spettatori che il mistero che circonda l'organizzazione è ancora più vasto di quanto rivelato nella prima stagione.

Ci saranno altri volti nuovi in arrivo che affiancheranno la star Tom Hiddleston nel corso dello show su Disney+, ma alcuni personaggi dell'MCU non appariranno.

Proibito l'uso di alcuni personaggi

In una recente intervista con il New York Times, lo sceneggiatore di Loki Eric Martin ha rivelato che gli è stato impedito di usare alcuni personaggi della Marvel per lo streaming. Il motivo? Pare che lo studio voglia conservarli per altri progetti.

Interrogato sul livello di libertà creativa che aveva per Loki, Martin ha osservato che mentre il team "ha davvero il suo recito all'interno del quale può esprimere la sua creatività", hanno dovuto escludere la possibilità di usare certi personaggi che erano "destinati a un altro progetto dell'MCU". Ecco le sue parole:

"Siamo fortunati ad avere davvero il nostro piccolo recinto in cui possiamo essere davvero creativi e ramificarci in altre direzioni senza intralciare altri progetti. E in parte questo è previsto dalla progettazione, mentre in parte è capitato lungo il percorso. In termini di effettivi ordini di marcia, ci sono stati alcuni divieti in cui ci hanno spiegato "Questo personaggio viene utilizzato da un altro progetto' e devi semplicemente accettarlo. Ma per quanto riguarda lo sviluppo della storia, in realtà si tratta semplicemente di seguire i personaggi e i loro bisogni e riportarli sulla pagina. Se riusciamo a farlo, nessuno può intervenire per dirci di fare in modo diverso".

