Loki 2: le foto del set rivelano un'importante connessione con Eternals

Le riprese della seconda stagione di Loki sono in corso a Londra e le foto dal set trapelate sui social media - molte delle quali ritraggono il protagonista Tom Hiddleston insieme a Owen Wilson - rivelerebbero un'importante connessione con Eternals.

Alcune delle foto di Loki 2 ritraggono l'esterno di un cinema londinese pronto per la proiezione. Nelle foto si nota il poster di un film immaginario che include la presenza di Kingo, l'attore di Bollywood interpretato da Kumail Nanjiani in Eternals. Altri poster di film includono Easter egg dei personaggi Marvel della lista Z, tra cui Zaniac e Phone Ranger.

Eric Martin guiderà la writer's room di Loki 2 al posto di Michael Waldron, mentre i registi di Moon Knight Aaron Moorhead e Justin Benson dirigeranno il secondo lotto di episodi. Kate Herron ha lasciato la sedia da regista dopo la prima stagione dicendo che sentiva di aver già dato tutto ciò che aveva per il personaggio.

"Ho fatto parte dello show per circa tre anni in totale. Mi sentivo come se ci avessi messo tutto dentro", ha detto Kate Herron a Variety. "È quasi come una storia da falò in cui ogni regista porta il proprio punto di vista. Mi sentivo come se avessi dato così tanto. Ho pensato, 'Sai una cosa, sento che questo è stato il mio sforzo per Loki.' Avevo voglia di occhi nuovi: questo, per me, è ciò che renderà una buona stagione"

Parlando della star Tom Hiddleston, la regista ha aggiunto: "Lavorare con lui è stato fantastico, un po' come girare un'opera teatrale. Il che è stato davvero divertente. È stato un tale privilegio vedere un attore incredibile incarnare questo antieroe perché diventerà un personaggio straordinario".

La prima stagione di Loki è disponibile in streaming su Disney+, mentre la seconda stagione non ha ancora una data di uscita.