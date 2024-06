Logan - The Wolverine, per Ryan Reynolds è "il più grande adattamento da un fumetto"

Ryan Rynolds ha solo lodi per Logan - The Wolverine, il canto del cigno del mutante prima che il divo convincesse il collega Hugh Jackman a tornare nei panni del personaggio.

Grazie a Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ha realizzato il sogno di lavorare con l'amico/nemico Hugh Jackman, riportando sul grande schermo il personaggio del mutante Wolverine. Il tutto dopo il canto del cigno del film di James Mangold Logan - The Wolverine, che Reynolds ha definito "il più grande adattamento da un fumetto". Parlando con Total Film, il mattatore ha dichiarato: "I film degli X-Men realizzati da Fox erano abbastanza coerenti tra loro. Deadpool era molto diverso e poi è arrivato Logan, potenzialmente il più grande adattamento a fumetti mai realizzato."

L'entusiasmo di Ryan Reynolds per Logan - The Wolverine è condiviso da molti. Il film drammatico è risultato un successo di pubblico, ma anche di critica, diventando il primo cinecomic nominato per l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale e ottenendo una valutazione del 93% su Rotten Tomatoes del. Il film ha incassato 619,2 milioni di dollari al botteghino ed è diventato uno dei titoli preferiti dei fan degli X-Men.

Deadpool & Wolverine non prenderà in considerazione il finale di Logan

Pur amando così tanto il film di James Mangold, Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy hanno deciso di prenderne le distanze senza alterare il finale originale, in cui Logan muore. Il canone resterà intaccato visto che il personaggio di Hugh Jackman farà ritorno grazie ai viaggi nel tempo e al Multiverso.

Il tutto tenendo però conto degli eventi avvenuti in Logan - The Wolverine, come dimostra una foto dal set svelata sui social media durante la lavorazione che svelava una celebre location del film, lasciando intravedere i campi di grano intorno alla fattoria in cui Wolverine, Professor X e X-23 si rifugiano per sfuggire a X-24.

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è fissata per il 24 luglio 2024.