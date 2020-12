Logan - The Wolverine, Dafne Keen conferma che Fox progettava un sequel su X-23

Dafne Keen ha confermato l'ipotesi di un sequel di Logan - The Wolverine in cantiere al tempo delle riprese del film, ma del progetto non se ne è saputo più nulla.

Dafne Keen ha confermato che, prima dell'acquisizione da parte di Disney, Fox aveva in cantiere un sequel di Logan - The Wolverine incentrato sul personaggio da lei interpretato, X-23.

Nel corso di un'intervista con Elle per promuovere la seconda stagione di Queste oscure materie, Dafne Keen ha spiegato che, al tempo della lavorazione di Logan - The Wolverine, le era stato detto che era in cantiere l'ipotesi di un sequel, ma poi nessuno l'ha più contattata al riguardo nonostante a suo parere ci sarebbe ancora molto da raccontare su X-23:

"Alcune persone alla Fox mi hanno detto che c'era la possibilità di un altro film, ma questo è successo secoli fa, mentre giravamo Logan. poi non mi hanno più contattato. Mi sento come se fossimo ancora all'inizio della storia c'è molto da raccontare, è una staffetta. Io entro in gioco quando il film è stato già scritto ed è terminata la pre-produzione, così se Fox decidesse di realizzare il sequel e mi chiamasse, ne sarei felicissima".

In Logan, Dafne Keen interpreta Laura/X-23, bambina dotata di incredibili poteri che raccoglie il testimone da un Wolverine stanco e anziano. La performance di Laura Keen è stata lodata unanimemente dalla critica, che ha apprezzato molto il film di James Mangold che getta uno sguardo nuovo sulla saga degli X-Men e ha concluso la carriera di Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine.