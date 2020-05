Logan: Hugh Jackman si è dovuto rasare la testa per interpretare X24, ecco perché

Uscito nelle sale tre anni fa, Logan è stato l'ultimo film dedicato al personaggio di Wolverine interpretato da Hugh Jackman e, proprio in questi giorni, il regista James Mangold ha parlato della trasformazione dell'attore dal personaggio principale al suo clone, X24, per il quale ha dovuto rasarsi i capelli.

Durante il Quarantine Watch Party of the X-Men organizzato da Comicbook.com, il regista di Logan - The Wolverine ha svelato alcuni particolari del film che riguardano la pre-produzione, quando ha scelto il look per il clone di Wolverine, X24. Per interpretare quel personaggio, Hugh Jackman ha dovuto rasarsi, cancellando dal suo volto l'aspetto di Logan, con barba e capelli lunghi. Questa decisione, secondo James Mangold, ha fatto sì che il personaggio funzionasse, in quanto completamente diverso da Wolverine:

"Abbiamo dovuto capire in preparazione come avremmo trasformato Hugh tra X24 e Logan durante la produzione. Non ero contento dell'aspetto di X24 finché non gli abbiamo tagliato tutti i capelli, il che ovviamente significava che avrebbe dovuto interpretare Logan usando una parrucca."

Here is a shot I did of @RealHughJackman in prep trying to find the look of x24 (Weapon X). Note Hugh has the Logan beard which he would eventually shave before he ever payed X24 in the film. #Logan #QuarantineWatchParty @ComicBook pic.twitter.com/r3ypNLXTpB — Mangold (@mang0ld) May 27, 2020

Per chi non lo ricordasse, X24 è il clone malvagio di Logan, un combattente spietato, uno dei nemici che ha dovuto affrontare in questo film, l'ultimo che Hugh Jackman ha interpretato nei panni di Wolverine. I fan sono stati entusiasti di questo scontro, un momento che aspettavano di vedere fin dal debutto del personaggio in X-Men di Bryan Singer.

Non si sa se il personaggio di Wolverine tornerà nel riavvio della saga da parte di Disney, dopo la fusione con FOX. I fan sarebbero sicuramente d'accordo e anche a James Mangold sicuramente farebbe piacere rivederlo nell'MCU, come ha rivelato pochi giorni fa.