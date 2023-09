Marvel: i fan di Wolverine impazziranno per questa action figure disponibile su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile la figure Hasbro Marvel Legends di Wolverine. Sul sito potete trovarla a 31,99€. Se interessati a recuperarla passate dal box qui sotto.

Nel dettaglio si tratta di un'action figure premium da 6 pollici ispirata al personaggio di Wolverine e alle sue fattezze più classiche. Targata Hasbro Marvel Legends, questa statuina nello specifico, ricostruisce alla perfezione il celebre membro degli X-Men, accompagnandola con una confezione in stile retrò, e alcuni piccoli accessori votati al suo lato più ludico e da esposizione.

L'importanza di Wolverine a livello storico

Wolverine è uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo Marvel, con un impatto significativo sia sui fan che nell'immaginario collettivo. La sua storia e personalità complessa hanno contribuito a renderlo una figura straordinariamente affascinante per generazioni di lettori e appassionati di fumetti, le cui origini si rintracciano in Len Wein Herb Trimpe e John Romita Sr., comparendo per la prima volta nel fumetto The Incredible Hulk #180 nel 1974. Il successivo sviluppo di Wolverine è dovuto a Chris Claremont e John Byrne, che lo hanno reso uno dei membri più importanti degli X-Men.

La suo vero nome è James Howlett, ma è noto principalmente come Logan. Wolverine è un mutante con poteri di guarigione accelerata e artigli retrattili ricoperti di adamantio (un metallo praticamente indistruttibile). Uno dei suoi aspetti più affascinanti risiede nella particolare complessità a contraddistinguerlo. Nonostante la natura di combattente e anti-eroe, Logan è tormentato da un passato oscuro e ha lottato più volte con il proprio istinto omicida. Questi elementi lo rendono incredibilmente interessante e lo distinguono da molti altri supereroi che rappresentano la moralità tradizionale.

Deadpool 3, Shawn Levy conferma il bromance tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman: "Il loro affetto è reale"

Cos'aspettate a recuperare un'action figure del genere? Se fan Marvel e di Wolverine, si tratta di un gadget da collezione perfetto per voi o, in alternativa, di un'idea regalo originale.