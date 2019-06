Lobo: annunciato lo spin-off di Krypton dedicato al mercenario antieroe

Lobo, il mercenario antieroe, avrà uno spin-off tutto suo. Ad annunciarlo, mentre Kryton, la serie ambientata generazioni prima che Superman fuggisse sulla Terra, è in onda con la seconda stagione, è stata proprio la rete SyFy.

A interpretare Lobo sarà verosimilmente Emmett J. Scanlan che lo ha già impersonato proprio nella stagione in corso di Krypton. Nato in origine come parodia dei personaggi ultraviolenti della Marvel come Wolverine e The Punisher, Lobo, l'alieno cacciatore di taglie, è stato a lungo ritratto come uno dei personaggi più forti e pericolosi del DC Universe e anche uno dei suoi più sboccati e politicamente scorretti. Non a caso, uno dei suoi epiteti preferiti è "bastich" che in italiano suona un po' come "stronzo bastardo". L'esordio nei fumetti avviene nel 1983 e viene presentato come un vero e proprio cattivo, per diventare poi con il tempo un eroe anche se dai metodi non proprio ortodossi, sino a conquistarsi un album tutto per se tra il 1993 e il 1999.

Krypton 2: Lobo sarà interpretato da Emmett Scanlan

Per quanto riguarda la serie invece, sarà Cameron Welsh, produttore esecutivo di Krypton a esserne oltre che il produttore esecutivo anche lo sceneggiatore. Un'idea di come potrà essere comunque potremo farcela già nella seconda stagione di Krypton che, come abbiamo accennato debutterà proprio stasera sul canale SyFy. Ideata da David S. Goyer e Damian Kindler, racconta le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman, la cui famiglia è stata ostracizzata e messa. Seg-El deve lottare pertanto per riabilitare il proprio nome e salvare i suoi cari dal caos. Ma contemporaneamente dovrà anche cercare di prevenire la distruzione del proprio pianeta dalla minaccia di Brainiac, il collezionista di civiltà.