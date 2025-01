Jason Momoa sarà Lobo nel DC Universe: ecco dove lo abbiamo già visto in live-action

La notizia che Jason Momoa interpreterà Lobo nel film Supergirl: Woman of Tomorrow dei DC Studios ha risvegliato l'interesse verso questo personaggio considerato "minore" nei fumetti rispetto ai suoi eroi principali più noti.

Lobo è in realtà uno dei personaggi più famosi della DC: un cacciatore di taglie intergalattico sboccato (a volte antieroe) che ha il potere di rivaleggiare con Superman. Una generazione di lettori di fumetti lo conosce per gli anni in cui gli albi di Lobo hanno superato i limiti imposti dalla Comics Code Authority (CCA); un'altra generazione di fan conosce la versione animata di Lobo di Brad Garrett, apparsa in Superman: The Animated Series e Justice League Unlimited.

Tuttavia, pochi fan probabilmente sanno che Lobo ha già fatto il suo debutto nel mondo del live-action, in un progetto che è passato tristemente inosservato.

Krypton: Emmett J. Scanlan è Lobo nella seconda stagione

Lobo è già apparso in live-action nel prequel di Superman

Una versione in carne ed ossa di Lobo è apparsa nella seconda stagione della serie Krypton di Syfy, uscita nel 2019, interpretata dall'attore Emmett J. Scanlan (Peaky Blinders).

La serie prequel seguiva il nonno di Superman/Kal-El, Seg-El (Cameron Cuffe), e il suo ruolo in un periodo cruciale di lotte civili kryptoniane. Nella seconda stagione, Seg e il suo amico viaggiatore nel tempo Adam Strange (Shaun Sipos) sono stati catturati da Lobo sul pianeta Colu mentre erano alla ricerca delle origini di Brainiac. Lobo è anche in cerca di vendetta contro lo stesso Brainiac per aver cancellato il suo pianeta natale, Czarnia, dopo che Lobo aveva compiuto il grande sforzo di uccidere i suoi compagni zarniani per reclamarlo per sé.

Seppur con un arco narrativo limitato (4 episodi), Emmett J. Scanlan ha dimostrato che Lobo è un personaggio dinamico e divertente sullo schermo e che può essere fatto bene anche con un budget televisivo. L'aver messo a segno questo grande colpo è anche un motivo in più per cui i fan della DC dovrebbero dedicare un po' di tempo allo streaming di Krypton, per scoprire tutti gli altri modi divertenti in cui lo show ha fornito una nuova chiave di lettura alla storia di Superman.