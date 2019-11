Krypton - Stagione 1 in DVD, recensione: la forza è negli extra

Krypton: Aaron Pierre in una scena

Una Comic-series ambientata sul pianeta natio di Superman, circa 200 anni prima della nascita dell'amatissimo Supereroe DC, con protagonista il nonno paterno di Kal-El. Come vedremo nella recensione del DVD di Krypton - stagione 1, la serie creata da David S. Goyer ha avuto un trattamento tecnico discreto nell'approdo homevideo, ma ottimo per quanto riguarda gli extra.

Nella stagione 1 di Krypton, il nonno paterno di Superman lotta strenuamente per portare speranza e uguaglianza nella società di Krypton, in un periodo in cui la Casa di El non era vista di buon'occhio. Basata sui fumetti della DC Comics, la serie tv come detto ha ricevuto un trattamento un po' minimalista in Italia, uscendo solo in DVD (due dischi), ma non mancano le belle sorprese nel prodotto targato Warner Bros. Home Entertainment.

Recensione Krypton: tanto tempo fa, su un pianeta lontano lontano...

Krypton: Andrea Vasiliou nell'episodio The Rankless Initiative

I contenuti speciali del disco 1

Krypton - Stagione 1 infattti si mette in luce più sul piano degli extra che su quello tecnico. Cosa non scontata per una serie tv, troviamo infatti oltre un'ora di contenuti speciali. Sul primo disco, oltre ai primi cinque episodi, troviamo Krypton: Incontro al Comic-Con 2017, un contributo di ben 23 minuti sull'evento del 2017, svoltosi diversi mesi prima del completamento della stagione. Il direttore creativo della DC Comics Geoff Johns ospita un panel con l'attore Cameron Cuffe e gli showrunner Cameron Welsh e Damian Kindler. Rispondendo anche a domande del pubblico presente, la discussione tocca molti argomenti, dal fumetto al design, dalla narrativa ai personaggi, fino a progetti che poi non si sono materalizzati nella serie. Sempre nel primo disco, troviamo anche 6 minuti di scene eliminate, alcune anche in uno stato non avanzato della produzione.

I contenuti speciali del disco 2

Krypton: Blake Ritson nell'episodio Savage Night

Nel disco due, oltre agli altri cinque episodi, gli altri extra. Innanzitutto troviamo Portare in vita il Pianeta Natale (17'), featurette nella quale cast e troupe parlano della progettazione e della creazione del pianeta tra riprese, oggetti di scena, effetti visivi, tour sul set e riferimenti ai fumetti. A seguire ecco Un Regno Perduto: La vita su Krypton (23'), che è un approfondimento piuttosto affascinante sulla creazione della società kryptoniana, la storia e la definizione dei personaggi, nonchè l'aspetto religioso e quello romantico della vicenda. A chiudere troviamo altri 3 minuti di scene eliminate e infine altre 3 minuti abbondanti di Errori sul set.

Un video discreto, il formato DVD fa quel che può

Krypton: Blake Ritson nell'episodio Hope

Meno entusiasmante invece il reparto tecnico. Per quanto riguarda il video, bisogna infatti fare i conti con quelli che sono i limiti fisiologici dello standard DVD, amplificati fra l'altro dal racchiudere in un disco cinque episodi da circa 40 minuti l'uno più gli extra. È ovvio che la compressione qua e là faccia un po' capolino.

Sia chiaro, il video se la cava bene, anche perché sfodera un buon dettaglio sugli elementi in primo piano e un croma piuttosto vivace, ma è chiaro che un ambiente difficile e visivamente problematico come quello di Krypton, unito ai limiti citati prima, porti a un quadro a tratti un po' pastoso, soprattutto nelle scene più scure, con fondali poco incisivi, sgranature, neri fangosi e qualche segno di aliasing. Nel complesso, comunque, la visione rimane più che discreta.

Krypton: Shaun Sipos nell'episodio Savage Night

L'audio: solo stereo l'italiano, meglio l'originale

Krypton: Cameron Cuffe in una scena

Sul fronte audio, dispiace che la traccia italiana sia proposta solamente in Dolby digital 2.0, uno stereo che giocoforza risulta un po' chiuso e pur essendo buono come timbro nei dialoghi e si mostri tutto sommato "volonteroso" nella ricerca di un po' di profondità, risulta ovviamente sacrificato nella spazialità, soprattutto nelle scene di azione. Decisamente più coinvolgente il dolby digital 5.1 inglese, che rivela una maggiore attività surround, soprattutto in scene dove ci sono venti impetuosi o frastuoni di qualche tipo, anche se non si toccano mai vette elevate di corposità e potenza generale.