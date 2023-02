Lobo: Jason Momoa incarnerà l'eroe DC a causa delle disastrose proiezioni test di Aquaman 2?

Una nuova voce suggerisce che Jason Momoa potrebbe assumere il ruolo di Lobo nell'universo DC a causa delle disastrose proiezioni di prova del l'imminente Aquaman e il regno perduto.

Secondo un nuovo rapporto diffuso da Cbr.com, le recenti proiezioni di prova del sequel di Aquaman sarebbero state accolte molto male dal pubblico selezionato. L'editorialista Jeff Sneider, che ha diffuso tali voci, ha rivelato che i DC Studios vorrebbero muoversi in una direzione diversa con Jason Momoa proprio per via della qualità disastrosa del sequel di Aquaman. Pertanto, lo studio vorrebbe l'attore nel ruolo di Lobo in futuro, ma per il momento avrebbe deciso di non fare alcun annuncio al riguardo.

Dopo che Momoa ha anticipato un imminente progetto "da sogno" nel DCU, sono iniziate a circolare voci secondo cui Aquaman e il Regno Perduto sarebbe stata la sua ultima apparizione nel ruolo del Re dei Sette Mari. "Ci sono un sacco di cose interessanti che stanno per accadere e uno dei miei sogni sta per avverarsi e accadrà sotto il loro controllo, quindi rimanete sintonizzati", ha detto l'attore. Ciò ha portato molti a teorizzare che fosse stato scelto per interpretare uno dei personaggi preferiti dai fan DC, Lobo.

Il ruolo di Aquaman nel nuovo DCU

Finora Jason Momoa ha sempre lasciato intendere di non voler rinunciare al ruolo di Aquaman, che ha ricoperto fin da Batman V Superman: Dawn of Justice del 2016. "Sarò sempre Aquaman. Non ci sarà nessuno che viene a portarmelo via", ha detto l'attore. "Potrebbero esserci anche altri personaggi. Posso interpretare anche altre cose. Posso essere divertente, selvaggio e affascinante." Questo commento ha alimentato le voci secondo cui Momoa avrebbe interpretato sia Aquaman che Lobo nel futuro DCU, una decisione creativa che potrebbe risultare vincente. Quel che è certo è che l'eventuale progetto su Lobo non farà parte del primo Capitolo del nuovo DCU, annunciato di recente da James Gunn e Peter Safran.