Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa non sa quale Batman sarà nel film "Ho girato scene con attori diversi"

Jason Momoa, protagonista di Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa ha anticipato il futuro di Batman nell'Universo DC rivelando di aver girato scene con diversi interpreti di Batman per il sequel. Momoa ha spiegato, però, di non sapere quali di queste scene finiranno nel film in uscita a dicembre 2023.

Aquaman e il Regno Perduto, diretto nuovamente da James Wan, seguirà Aquaman (Momoa) mentre è costretto a stringere un'alleanza con un partner improbabile per aiutare a salvare Atlantide. Il cast comprende anche Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison e Nicole Kidman, che riprenderanno i ruoli del primo cinecomic.

The Wrap ha avuto l'opportunità di parlare con Jason Momoa di Aquaman 2 mentre la star era al Sundance per promuovere il nuovo documentario Deep Rising, di cui è voce narrante. Durante la conversazione, il divo si è lasciato sfuggire alcune interessanti anticipazioni sul sequel del cinecomic DC: "Ho girato con un paio di Batman diversi. Non posso fare nomi é so quali scene finiranno nel film finito. Su set così grandiosi non sai cosa sta succedendo, non resta che attendere per scoprire qual è il prodotto finale".

Quale Batman apparirà in Aquaman 2?

I principali Batman in ballo per comparire in Aquaman e il regno perduto sono Ben Affleck e Michael Keaton. Tempo fa Momoa ha suggerito che Affleck potrebbe non apparire nel montaggio finale del film e che il sequel potrebbe effettivamente presentare più Batman invece di uno solo: "Beh, non posso dir nulla sulla riunione. Ben Affleck potrebbe essere o meno in Aquaman 2 e potrebbero esserci anche più Batman. Chi lo sa? Non sappiamo ancora tutto."

Quel che è certo è che ritroveremo il Batman di Michael Keaton in The Flash, in uscita a giugno. Il film potrebbe gettare le basi del futuro del DCU perciò non ci resta che attender per saperne di più.