Aquaman e il Regno Perduto: le proiezioni test sono state un disastro?

I fan della DC dovranno attendere fino a dicembre prima di vedere nelle sale Aquaman e il regno perduto, ma secondo alcune indiscrezioni apparse online si sarebbero già svolte alcune proiezioni test e sarebbero state piuttosto disastrose.

Il profilo Twitter di Big Screen Leaks e, successivamente, il giornalista Jeff Sneider hanno accennato a queste voci che si sono diffuse tra gli insider.

BSL ha infatti svelato che non avrebbe intenzione di rispondere alle domande riguardanti Aquaman e il Regno Perduto spiegando: "Non mi suscita gioia dire che le proiezioni test per questo film non sono andate bene. Spero realmente che James Wan sistemi questo film prima di dicembre".

Il profilo ViewerAnon ha confermato aggiungendo: "Quando le persone sanno che ci sono state molte proiezioni test il nostro silenzio diventa piuttosto significativo. Mi piace Wan, so che ha avuto delle difficoltà con questo film, spero che riesca a risolvere".

Jeff Sneider è intervenuto nella conversazione aggiungendo: "Ho sentito che è terribile ed è per questo motivo che Jason Momoa in futuro sarà Lobo. Ma non possono ancora dirlo perché in quel caso sarebbe un insuccesso... E la DC sta sperando di estorcere un altro milardo ai box office. Anche il primo capitolo era terribile, quindi non è un'enorme sorpresa".

Per ora, ovviamente, non c'è alcuna certezza riguardante gli esiti delle proiezioni test e non sarebbe la prima volta che online si susseguono indiscrezioni apparentemente fondate poi smentite da registi e star, come accaduto nel caso di Indiana Jones 5. Non resta quindi che attendere prima di scoprire se emergeranno nuovi dettagli riguardanti le reazioni dei primi spettatori.

Il secondo capitolo delle avventure dell'eroe della DC, diretto nuovamente da James Wan, seguirà Aquaman (Jason Momoa) mentre è costretto a stringere un'alleanza con un partner improbabile per aiutare a salvare Atlantide. Il cast comprende anche Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison e Nicole Kidman, che riprenderanno i ruoli del primo cinecomic.