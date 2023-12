Lo squalo: la magnifica Vault Edition 4K+BLU-RAY - edizione limitata è in offerta su Amazon

Fra tutti i film realizzati da Steven Spielberg, Lo squalo resta sicuramente uno dei più iconici e importanti dal punto di vista commerciale. Non soltanto un vero e proprio modello dal punto di vista degli incassi, ma anche il fulcro di tantissimi elementi, cinematografici e non, entrati a gamba tesa nell'immaginario pop mondiale. Una delle storie più semplici del pianeta, a quanto pare, ha fatto sognare e ha terrorizzato intere generazioni, divenendo qualcosa da ammirare e citare anche molti anni dopo la sua pubblicazione nei cinema.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare la meravigliosa Vault Edition 4K+BLU-RAY - edizione limitata de Lo squalo in offerta? Avete capito bene, sul sito potete recuperarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 48,74€, con uno sconto del 18% sul prezzo segnalato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche semplicemente ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete far altro che passare dal box qui sotto.

Lo squalo in un'edizione imperdibile

Su Amazon la Vault Edition 4K+BLU-RAY - edizione limitata de Lo squalo viene così descritta e introdotta agli appassionati: "Diretto dal premio Oscar Steven Spielberg, Lo Squalo è uno dei film di maggior successo della storia del cinema. Quando ad Amity, una piccola località sulla costa atlantica, un enorme squalo bianco attacca i bagnanti, il capo della polizia, un giovane biologo marino e un cacciatore di squali decidono di affrontare il terribile animale prima che colpisca ancora. Lo Squalo ha rivoluzionato l'industria cinematograica ed è entrato nell'immaginario collettivo, grazie anche all'indimenticabile colonna sonora di John Williams".

Dall'immagine proposta, invece, apprendiamo che questa edizione comprende: una copertina trasparente removibile, una placca di cristallo numerata, un contenitore con chiusura magnetica, 4 cartoline da collezione con curiosità sul film, 3 cartoline personaggi, una riproduzione cartellone pubblicitario Amity Island, una replica cartello Beach Closed, un poster della nuova creatività, e i film con contenuti speciali.

Steven Spielberg: nuovi aggiornamenti su Bullit, il suo prossimo film con Bradley Cooper

Se anche voi siete fan storici de Lo squalo, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una collection del genere.