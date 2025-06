Lo squalo, Steven Spielberg sorpreso dalla mancata nomination all'Oscar: "Credevo al clamore intorno al film"

In occasione del cinquantesimo anniversario dall'uscita nelle sale de Lo squalo, Steven Spielberg ha rilasciato la sua unica intervista per il documentario prodotto da National Geographic.

Nel corso della chiacchierata sul film, Spielberg ha ammesso di essere rimasto particolarmente deluso e sorpreso per non aver ricevuto la candidatura all'Oscar a miglior regista, nonostante lo stress e le difficoltà incontrate sul set.

La delusione di Steven Spielberg per la mancata nomination agli Oscar

"Quando un film è in odore di premi, non è tanto quello che vuoi tu, ma quello che tutti dicono che accadrà per te. Quindi pensavo semplicemente: 'Beh, immagino che sarò nominato'" ha confessato Spielberg.

Roy Scheider in una scena de Lo squalo

Le cose però andarono diversamente e la delusione fu cocente:"Quando non lo fui, rimasi sorpreso. E deluso. Perché stavo credendo al clamore, e invece non bisognerebbe farlo".

Nonostante la delusione di Spielberg, Lo squalo venne candidato a quattro nomination agli Oscar 1976, tra cui miglior montaggio sonoro, miglior montaggio e miglior colonna sonora a John Williams, storico collaboratore di Spielberg.

Gli Oscar 1976 e il documentario per il 50° anniversario de Lo squalo

All'edizione numero 48 degli Oscar dominò Qualcuno volò sul nido del cuculo, che si accaparrò i premi come miglior film, miglior regia, miglior attore e miglior attrice.

In seguito, Steven Spielberg vincerà l'Oscar alla miglior regia per Schindler's List e Salvate il soldato Ryan. Jaws @ 50 è diretto da Laurent Bouzereau, e prodotto in collaborazione con Amblin Documentaries, e include l'unica intervista a Steven Spielberg in merito al 50° anniversario di Lo squalo.

Steven Spielberg sul set de Lo squalo

Al documentario hanno partecipato anche altri colleghi illustri di Steven Spielberg come James Cameron, J.J. Abrams, George Lucas, Jordan Peele e Guillermo del Toro.