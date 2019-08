Lo Squalo, stasera su Rete 4 il film di Steven Spielberg

Lo Squalo ritorna stasera su Rete 4 intorno alle ore 21:30: il film è il primo capitolo firmato Steven Spielberg della celebre saga ispirata al famoso squalo bianco dell'isola di Amity.

La trama de Lo Squalo è ambientata nella cittadina di Amity, situata all'interno di un'isola dell'oceano atlantico, meta ogni anno di tanti turisti. Una sera, una ragazza viene uccisa da uno squalo di 8 metri. Lo sceriffo Martin Brody vorrebbe chiudere le spiagge ma trova la pronta opposizione del sindaco Larry Vaughn, che non vorrebbe ricadute economiche di una tale decisione. Dopo l'ennesima uccisione da parte dell'animale, viene deciso di mettere una taglia per chi lo elimina. Un gruppo di pescatori riesce ad abbattere uno squalo tigre, ma poco dopo viene accertato che non è lo stesso mostro autore della carneficina precedente. Intanto le vittime nell'isola aumentano e, di fronte a tale emergenza, Brody organizza una squadra composta dal pescatore Quint e il biologo marino Hooper per abbattere una volta per tutte il famoso squalo.

Come detto il film, basato sul romanzo di Peter Benchley, è diretto da Steven Spielberg e vede nel cast attori del calibro di Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton e Carl Gottlieb, solo per citarne alcuni.

Lo Squalo usci negli Stati Uniti nel 1975 e consacrò definitivamente la figura di Spielberg. Accolto bene dalla critica, vinse l'Oscar per il miglior montaggio, sonoro e colonna sonora. Il film rimase la pellicola con il maggior incasso nella storia fino all'arrivo di Guerre stellari

