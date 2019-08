Lo Squalo: il figlio di Robert Shaw imita suo padre in una scena del film!

Il figlio di Robert Shaw, Ian, è il protagonista di uno spettacolo teatrale dedicato al making of del film cult Lo Squalo e in un video imita alla perfezione il padre.

Il progetto intitolato The Shark is Broken, ispirato ai diari dell'attore, è attualmente in scena all'Edinburghs's Assembly George Square Studios in Scozia.

Lo spettacolo racconta come, per la maggior parte delle riprese, lo squalo meccanico costruito per il film fosse rotto, costringendo i protagonisti Robert Shaw, Richard Dreyfuss e Roy Scheider a trascorrere molte ore in attesa del via alle riprese de Lo squalo a bordo dell'Orca, la piccola imbarcazione mostrata nel film. The Shark is Broken rivela in modo esilarante i rapporti, le liti e gli intrighi avvenuti nel dietro le quinte del film.

Ian Shaw, in un video inviato al The Daily Jaws, interpreta una famosa scena del film cult e indossa il costume di Quint, rivelando la sua incredibile somiglianza con il padre e la capacità di imitarlo quasi alla perfezione.

Ecco i video: