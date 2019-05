Lo Squalo: ecco la locandina virale con un inquietante squalo vero!

L'iconica locandina de Lo Squalo di Steven Spielberg è stata ricreata da una foto di uno squalo vero: il risultato è subito diventato virale!

Il fotografo Euan Rannachan è sempre stato affascinato dagli squali, fin dalla tenera età. Durante un viaggio in Messico l'uomo ha scattato la foto 'della vita': da una gabbia di sicurezza, posta a 10 metri dall'esemplare, ha fotografato uno squalo bianco gigante in una posa che è subito sembrata piuttosto famosa. Qualunque cinefilo avrà subito riconosciuto una grande somiglianza col poster de Lo squalo di Steven Spielberg.

La locandina storica è stata disegnata dall'artista Roger Kastel, che ha basato il suo lavoro su uno squalo imbalsamato, e Rannachan ha dichiarato durante un'intervista al Modern Met:

"Molti colleghi hanno provato a scattare una foto di questo tipo, me incluso, per molti anni. Mi sembrava di esserci riuscito, ma le cose succedono in maniera molto veloce quando sei sott'acqua, mi ero già preparato a scattarne altre al passaggio successivo. Più tardi quella sera, mentre stavo copiando il materiale, ho visto che c'ero riuscito e che, soprattutto, la foto non era sfocata!"