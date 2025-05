Lo Squalo, il documentario che cade per il 50esimo anniversario esce in una data simbolica perfetta

Lo Squalo avrà un documentario completamente nuovo per il 50° anniversario, con una data di uscita perfetta per il suo debutto sul piccolo schermo.

Nat Geo celebra il 50° anniversario di Lo squalo con Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, un documentario inedito in onda il 10 luglio durante lo SharkFest. Tra materiali d'archivio privati, interviste esclusive e nuove riflessioni di Spielberg, il film rivela i retroscena tormentati del primo vero blockbuster e il suo impatto culturale e ambientale duraturo.

Il ritorno dello squalo che ha rivoluzionato il cinema

Il 10 luglio, in pieno SharkFest, ricorrenza appunto legata all'immaginario degli squali nella memoria collettiva, Nat Geo lancerà Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, un documentario che promette di riportare a galla i mostri (reali e simbolici) che popolavano il set del film di Steven Spielberg nel 1975. L'opera, realizzata per celebrare mezzo secolo dal debutto di Lo squalo, si addentra nei retroscena poco raccontati di quella che fu una delle produzioni più caotiche e decisive della storia del cinema. Spielberg, con sorprendente schiettezza, ripercorre le sue paure più intime, dal panico per il possibile fallimento, alle sfide tecniche con un mostro meccanico che funzionava a singhiozzo, passando per il maltempo che ne rallentò pericolosamente le riprese. Per la prima volta, il regista apre i suoi archivi personali - insieme a quelli dello scrittore Peter Benchley - regalando agli spettatori home video privati, outtakes rari e un racconto che mescola terrore, genialità e pura follia creativa.

La locandina de Lo Squalo

Ma il documentario non si limita a una cronaca dietro le quinte: rilegge anche il famigerato "effetto Jaws", che ha trasformato gli squali in incubi collettivi, e lo ribalta. "È una storia di rispetto, curiosità e meraviglia verso il predatore più affascinante dell'oceano", spiega Nat Geo.

Accanto a Spielberg troviamo volti storici del cast e della troupe - da Joe Alves a Lorraine Gary, da John Williams al figlio di Robert Shaw - affiancati da giganti del cinema come James Cameron, Guillermo del Toro, Jordan Peele e George Lucas, che raccontano come quel film abbia influenzato le loro opere e visioni. Commoventi anche le testimonianze della famiglia Benchley: la moglie Wendy, paladina della conservazione marina, i figli e il fratello dell'autore. Jaws @ 50 non è solo un tributo, ma una riflessione su come il cinema possa cambiare il mondo, nel bene e nel male.