Lo Squalo: in un divertente video il film viene riassunto in versione LEGO in soli 90 secondi

Per celebrare il futuro arrivo di un set LEGO ispirato al film Lo Squalo, online è stato condiviso un divertente video che riassume la storia in 90 secondi.

LEGO ha ricreato il film Lo Squalo in un divertente video realizzato con gli iconici mattoncini in occasione dell'annuncio del set ispirato al film di Steven Spielberg.

Nel filmato condiviso online si assiste a spettacolari scene d'azione, all'attacco dello squalo e al divertente momento in cui si vede il regista in azione.

L'ironico recap del film

Il video intitolato Jaws in a Jiffy (Lo squalo in un batter d'occhio) riassume così in soli 90 secondi la storia degli abitanti di Amity Island alle prese con la creatura mortale.

Nonostante vengano ricreati alcuni dei momenti più drammatici del cult del cinema, la versione LEGO è particolarmente divertente e ironica dall'inizio alla fine, grazie all'uso dell'animazione e a quello brillante dei mattoncini.

Ecco il video:

I dettagli del set in arrivo ad agosto

Il set LEGO permette di ricreare l'iconico squalo e l'Orca, la barca che appare nel film, oltre ad avere le minifigure di Martin Brody, del biologo marino Matt Hooper, e del cacciatore di squali Sam Quint.

Sulla base del display, inoltre, c'è la scritta "Avete bisogno di una barca più grande".

I fan potranno acquistare il set, composto da 1497 pezzi, a partire dal 6 agosto. Attualmente è infatti disponibile solo in pre-ordine sul sito ufficiale della LEGO. Bisognerà inoltre attendere per scoprire dove sarà disponibile nelle varie nazioni.

Lo squalo: il set LEGO ispirato al film

L'azienda, mentre i fan restano per un po' in attesa, ha usato in modo intelligente il 4 luglio per condividere il video, considerando che anche nella storia sul grande schermo si festeggia l'importante ricorrenza americana.