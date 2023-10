Lo Hobbit: la versione illustrata da Alan Lee del libro di J.R.R. Tolkien è in offerta su Amazon

J.R.R. Tolkien è uno di quei scrittori che ha cambiato per sempre sia la storia stessa del fantasy e la sua percezione, che quella della letteratura mondiale, contemporanea e precedente ad oggi. Fra i suoi libri più iconici e famosi, oltre alla trilogia de Il signore degli anelli, troviamo il tomo di Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato, famosissima avventura che anticipa l'immenso e amatissimo mondo della Terra di Mezzo, introducendo gli appassionati al tutto con una storia memorabile e cult. Non soltanto un'iniziazione narrativa, però, ma una vera e propria avventura dai tratti fiabeschi, in grado di anticipare tantissime riflessioni successive dello scrittore, narrando le vicissitudini che hanno coinvolto in prima persona Bilbo Baggins.

Un'edizione di Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato imperdibile per i fan di sempre e nuovi

L'edizione illustrata di Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato, in questione, viene descritta e introdotta su Amazon utilizzando una frase dello stesso Tolkien: "Se vi piacciono i viaggi fuori del confortevole e accogliente mondo occidentale, oltre il Confine delle Terre Selvagge, per poi tornare a casa, e pensate di poter provare un certo interesse per un umile eroe, ecco la storia di questo viaggio e di questo viaggiatore. Il periodo è il tempo antico fra l'Età Fatata e il dominio degli Uomini, quando la famosa foresta di Boscotetro esisteva ancora e le montagne erano piene di pericoli. Nel percorso verrete a imparare molte cose (come è capitato a lui) su Uomini Neri, Orchi, Nani ed Elfi e potrete dare uno sguardo alla storia e alla politica di un'epoca trascurata ma molto importante. Infatti, il signor Bilbo Baggins andò in visita a vari personaggi di rilievo; ebbe una conversazione con il drago Smaug; fu presente alla Battaglia dei Cinque Eserciti. Tutto ciò è tanto più singolare in quanto egli era uno Hobbit. Finora gli Hobbit sono stati trascurati nella storia e nella leggenda, forse perché - in genere - preferivano le comodità alle emozioni. Questo resoconto, fondato sui ricordi di un anno elettrizzante nella vita solitamente tranquilla del signor Baggins, vi darà un'idea abbastanza chiara di questo rispettabile popolo che adesso (a quanto si dice) sta diventando piuttosto raro. Non amano il rumore." (J.R.R. Tolkien)

Composto da 304 pagine, edito da Bompiani; Edizione speciale (24 ottobre 2018) e illustrato da Alan Lee, Lo Hobbit diventa ancora più appagante nella lettura in questa sua versione.