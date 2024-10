Lo Hobbit: la raccolta Blu-Ray coi film versione estesa in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Per coloro che hanno apprezzato la trilogia cinematografica di Lo Hobbit, vi segnaliamo che la raccolta Blu-Ray coi film in versione estesa è in sconto per la Festa delle Offerte Prime.

La trilogia cinematografica de Lo Hobbit, diretta da Peter Jackson tra il 2012 e il 2014, ha avuto sicuramente una percezione, da parte degli appassionati, più divisiva rispetto alla trilogia de Il Signore degli Anelli, pur con il suo successo. Basata sul libro di J.R.R. Tolkien, la saga ha portato nuovamente il pubblico nella Terra di Mezzo, arricchendo l'universo tolkieniano con un'avventura visivamente epica e spettacolare.

Dal punto di vista cinematografico, la trilogia ha spinto i limiti della tecnologia, introducendo degli effetti visivi avanzati per creare un'esperienza che puntava a una maggiore immersione. Anche se alcuni fan hanno criticato l'espansione del singolo libro in tre film, la saga ha comunque contribuito a mantenere vivo l'interesse per il mondo di Tolkien e a far conoscere la storia di Bilbo Baggins a nuove generazioni.

Culturalmente, Lo Hobbit ha consolidato l'appeal di fantasy epico nel cinema, rafforzando il fascino per l'universo della Terra di Mezzo. Ha continuato a ispirare discussioni sui temi dell'epica, dell'eroismo e dell'amicizia, rinnovando il suo posto come pietra miliare per gli appassionati di letteratura fantasy e cinema d'avventura.

Una trilogia interessante fra alti e bassi

La trilogia de Lo Hobbit segue l'avventura di Bilbo Baggins, un hobbit tranquillo che viene coinvolto in una missione epica. Bilbo viene reclutato dal mago Gandalf per unirsi a un gruppo di tredici nani, guidati dal loro leader Thorin Scudodiquercia, con l'obiettivo di riconquistare il loro regno perduto di Erebor, che è stato usurpato dal potente drago Smaug.

Nel corso del viaggio, Bilbo affronta pericoli e creature di ogni tipo, dai troll agli orchi, e scopre il coraggio nascosto in sé stesso. Durante questa avventura, inoltre, entra in possesso di un misterioso anello che giocherà un ruolo cruciale negli eventi futuri della Terra di Mezzo. La trilogia esplora il viaggio dell'eroe, le dinamiche del gruppo e la lotta per la libertà, con epiche battaglie e momenti di crescita personale.

