Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, Ian McKellen fu “rinchiuso in un box” e non la prese bene

Ian McKellen in The Hobbit: La desolazione di Smaug

Ian McKellen non si divertì più di tanto un giorno sul set de Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, secondo episodio della trilogia basata sul romanzo di Tolkien. Durante le riprese, infatti, l'attore dovette passare diverse ore da solo, chiuso dentro un box dove era dotato solo di un microfono e di foto degli attori che interpretavano i nani (i quali sarebbero stati aggiunti digitalmente per dare l'impressione che Gandalf fosse più alto).

Ian McKellen in una scena de Lo Hobbit: La desolazione di Smaug

La cosa non andò giù al grande interprete inglese, che a un certo punto esclamò "Questo non è il motivo per cui sono diventato un attore!". Il microfono era ancora acceso, e così tutti sentirono la sua lamentela. Per consolarlo, cast e troupe gli lasciarono dei regali e messaggi di sostegno nella roulotte dove era solito passare il tempo tra una scena e l'altra.

Martin Freeman in una scena del film The Hobbit: The Desolation Of Smaug

Ian McKellen non è l'unico ad aver dovuto recitare da solo durante le riprese de Lo Hobbit: la desolazione di Smaug: nonostante il calendario di lavorazione si basasse in parte sugli impegni dei due protagonisti di Sherlock, sul set non ci fu alcuna interazione fra Martin Freeman e Benedict Cumberbatch (quest'ultimo girò tutta la sua parte separatamente, in un teatro di posa per la performance capture), ma al primo fu concesso di ascoltare il vero, inquietante audio del secondo, per rendere più convincenti le reazioni di Bilbo Baggins dinanzi al temibile drago Smaug.

Cats: Ian McKellen in una scena del film

McKellen ha recentemente recitato nel thriller L'inganno perfetto e nel controverso musical Cats (considerato uno dei peggiori lungometraggi cinematografici degli ultimi anni), e prossimamente sentiremo la sua voce nella versione originale di Hotel Transylvania 4, il capitolo conclusivo del franchise d'animazione ideato da Genndy Tartakovsky e Adam Sandler. Il film, prodotto dalla Sony Pictures Animation, uscirà nelle sale americane il 23 luglio, mentre per l'Italia non è ancora stata annunciata nessuna data.