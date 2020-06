Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, stasera su TV8 il secondo capitolo della trilogia

Bilbo Baggins torna stasera su TV8 alle 21:30 con Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, film fantasy del 2013 diretto da Peter Jackson, secondo capitolo della seconda trilogia fantasy che il regista neozelandese ha creato a partire dagli scritti di J.R.R. Tolkien.

Sequel di Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, Lo Hobbit: la desolazione di Smaug è il proseguimento delle avventure di Bilbo Baggins, in viaggio con il Mago Gandalf e i tredici Nani, guidati da Thorin Scudodiquercia, in un'epica battaglia per la riconquista della Montagna Solitaria e il perduto Regno dei Nani di Erebor. Dopo essere sopravvissuti all'inizio del loro viaggio inaspettato, la Compagnia continua ad andare verso Est, incontrando lungo la strada Beorn il cambia pelle e uno sciame di ragni giganti, nella minacciosa foresta di Mirkwood. Dopo essere sfuggiti alla cattura da parte dei pericolosi Elfi della Foresta, i Nani arrivano a Lake-town e finalmente alla Montagna Solitaria, dove si troveranno ad affrontare il pericolo più grande - la creatura più terrificante di ogni altra - che non solo metterà a dura prova il loro coraggio, ma anche i limiti della loro amicizia e il senso del viaggio stesso: il Drago Smaug