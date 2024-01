Lo Hobbit: il cofanetto blu-ray della versione estesa è in sconto su Amazon

J.R.R. Tolkien è uno di quei scrittori che ha cambiato per sempre sia la storia stessa del fantasy e la sua percezione, che quella della letteratura mondiale, contemporanea e precedente ad oggi. Ad alimentare un lavoro del genere, hanno contribuito anche le trilogie cinematografiche di Peter Jackson, incrementandone ulteriormente l'impatto e rivolgendosi pure al grande pubblico generalista, magari meno prodigo alla lettura. Fra i suoi libri più iconici e famosi, oltre alla trilogia de Il signore degli anelli, troviamo Lo Hobbit, famosissima avventura che anticipa l'immenso e amatissimo mondo della Terra di Mezzo, introducendo gli appassionati al tutto con una storia memorabile e cult. Non soltanto un'iniziazione narrativa, però, ma una vera e propria avventura dai tratti fiabeschi, in grado di anticipare tantissime riflessioni successive dello scrittore, narrando le vicissitudini che hanno coinvolto in prima persona Bilbo Baggins.

Proprio in relazione a tutto ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, il cofanetto blu-ray della versione estesa della trilogia di Lo Hobbit è in offerta. Avete capito bene, sul sito possibile recuperarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 14,99€, con uno sconto del 27% sul prezzo segnalato in precedenza. Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un cofanetto di Lo Hobbit imperdibile per tutti i fan

Su Amazon il cofanetto blu-ray di Lo Hobbit, nella sua versione estesa, viene così descritto e introdotto: "Lo Hobbit (The Hobbit) è una trilogia cinematografica fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta dal regista neozelandese Peter Jackson, basata sull'omonimo romanzo scritto da J.R.R. Tolkien nel 1937, con diverse parti tratte dalle Appendici de Il ritorno del re, ultimo libro della saga de Il Signore degli Anelli e da altri scritti. La trilogia è un prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli di Jackson, ed è formata da Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, La desolazione di Smaug (2013) e La battaglia delle cinque armate (2014)".

Se anche voi siete fan di Lo Hobbit, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo in questa sua versione home video.