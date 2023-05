Lo Hobbit: il gioco da tavolo sull’avventura di Bilbo è su Amazon a un prezzo imperdibile

Lo Hobbit, il gioco da tavolo ispirato alla celebre avventura fantasy scritta da J. R. R. Tolkien, è attualmente in offerta su Amazon. Targato Giochi Uniti, questa emozionante esperienza collaborativa saprà trasportarvi nel mondo originariamente creato dallo scrittore, consentendovi di vestire i panni dei vostri personaggi preferiti e di affrontare alcune fra le avventure più indimenticabili di sempre. Sul sito potete trovarlo a 30.98 €, con l'11% di sconto sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Entrando nel dettaglio, nella scatola del gioco da tavolo ispirato a Lo Hobbit troverete: 1 tabellone con grafica ispirata al mondo di Tolkien, pedine personalizzate, gemme in plastica, segnalini provviste, un mazzo di carte nano, un mazzo di carte dono, abilità e provviste, 5 dadi tematici.

Lanciatevi anche voi in un mondo senza tempo, ripercorrendo i passi di Bilbo Baggins in Lo Hobbit: un viaggio inaspettato. L'obiettivo di ogni partita è quello di collezionare più gemme degli altri giocatori, ottenibili attraverso una serie di specifiche avventure tutte da affrontare. Non sarà un cammino facile ma sicuramente divertente, quello offerto dal gioco da tavolo di Lo Hobbit. Perfetto sia per i fan, che come regalo in un'occasione speciale.