Don Lorenzo pretende di fissare le nozze con Angela dopo il responso dello psichiatra, mentre Sebastián blocca il progetto del motore di Manuel. Jacobo e Martina fanno pace, ma tra la servitù cresce la tensione.

Nella nuova puntata de La Promessa, in onda martedì 17 novembre alle 19:45 su Rete 4, non mancheranno tensioni e colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Luján: Jacobo e Martina riusciranno a superare le recenti incomprensioni, ma la ritrovata serenità della coppia farà da contraltare alle difficoltà di Angela, sempre più sotto pressione per le pretese di Don Lorenzo. Sul fronte degli affari, Manuel riceverà una notizia deludente che rischierà di compromettere i suoi progetti.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 17 novembre

Jacobo e Martina riusciranno finalmente a riconciliarsi dopo giorni di incomprensioni, per Angela si prospetta una situazione sempre più difficile a causa delle pressioni di Don Lorenzo. Anche Manuel dovrà fare i conti con una nuova battuta d'arresto: il suo progetto legato al motore non potrà procedere come sperato. Intanto, nei locali della servitù, i rapporti tra Maria Fernández e Carlo continueranno a peggiorare, mentre Petra si preparerà a rilanciare il rifugio di carità con l'aiuto di Simona e Candela.

Martina e Jacobo fanno pace, Don Lorenzo pretende di fissare le nozze con Angela

Dopo giorni di rabbia e recriminazioni legate al misterioso bacio dato da Martina a un altro uomo, Jacobo e Martina riusciranno finalmente a fare pace. Tra i due tornerà il sereno e la coppia sembrerà aver superato le incomprensioni che avevano messo a rischio il loro rapporto.

Amparo Piñero (interprete di Martina de Luján) e Gonzalo Ramos (interprete di Jacobo Monteclaro)

Per Angela, invece, la situazione diventerà ancora più complicata. Forte del responso positivo dello psichiatra, che ha dichiarato la ragazza sana di mente, Don Lorenzo deciderà di passare all'incasso del suo ultimatum. L'uomo pretenderà infatti che venga fissata immediatamente una data per le nozze, mettendo Angela davanti a una prospettiva sempre più difficile da affrontare.

Manuel riceve una brutta notizia sul progetto del motore

Nuovi problemi anche per Manuel, che dovrà fare i conti con un ostacolo inatteso per i suoi progetti imprenditoriali. Sebastián informerà il marchesino che non sarà possibile concedere la licenza per il suo motore finché l'esercito non avrà dato il proprio via libera ufficiale.

Una notizia che rappresenterà una nuova battuta d'arresto per Manuel, già impegnato a cercare di portare avanti il proprio progetto. Di fronte ai sospetti e alle accuse per questo ulteriore impedimento, Leocadia negherà con fermezza qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, respingendo ogni responsabilità.

María Fernández, interpretata da Sara Molina, e Carlo Castejón, interpretato da José Miguel Blanco

Maria Fernández e Carlo non riescono più a collaborare

Nei locali della servitù la situazione continuerà a peggiorare. Maria Fernández e Carlo saranno sempre più distanti e non riusciranno a trovare un punto d'incontro. I due continueranno a non rivolgersi la parola e arriveranno persino a rifiutarsi categoricamente di lavorare insieme.

Petra prepara il rilancio del rifugio con Simona e Candela

Intanto, al rifugio di carità, inizieranno ufficialmente i preparativi per il rilancio della struttura. Petra potrà contare sul sostegno di Simona e Candela, che si dichiareranno disponibili ad aiutarla nella gestione quotidiana dei bisognosi.

La collaborazione, tuttavia, non sarà priva di difficoltà. Le due cuoche dovranno infatti lavorare a stretto contatto anche con Prudencio, un uomo tormentato che, fin dal primo incontro, non susciterà in loro una buona impressione.