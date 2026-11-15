La Promessa anticipazioni trama 16 novembre: Curro sfida Lorenzo e blocca le nozze con Angela?

La soap spagnola La Promessa torna con un nuovo episodio in onda lunedì 16 novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4. La puntata sarà caratterizzata da nuove tensioni alla tenuta, soprattutto per la questione del matrimonio tra Lorenzo e Angela. Dopo le rassicurazioni dello psicologo sulle condizioni della ragazza, il capitano tornerà a insistere affinché le nozze vengano celebrate al più presto, ma dovrà fare i conti con la reazione di Curro, deciso a contrastare i suoi piani. Nel frattempo, Manuel cercherà nuove opportunità per i propri affari, mentre l'arrivo di un comandante dell'esercito porterà una richiesta urgente alla tenuta.
La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata
Nell'episodio del 16 novembre, Lorenzo approfitterà delle buone notizie sulle condizioni di Angela per tornare a premere sul matrimonio e rimettere in moto i preparativi, provocando ancora una volta Leocadia. La sua insistenza scatenerà però la reazione di Curro, che deciderà di affrontarlo apertamente e di avvertirlo che non resterà a guardare.
Sul fronte degli affari, Manuel sarà intenzionato a stringere nuovi accordi con alcune aziende estere, ma Toño lo inviterà a non agire con troppa fretta. A movimentare ulteriormente la giornata sarà infine l'arrivo di un comandante dell'esercito, che chiederà a Don Cristóbal di poter parlare urgentemente con il marchesino.
Lorenzo insiste per sposare Angela e provoca Leocadia
Dopo aver ricevuto rassicurazioni dallo psicologo sulle condizioni di Angela, Don Lorenzo si sentirà nuovamente legittimato a portare avanti il progetto delle nozze. Il capitano, infatti, non avrà alcuna intenzione di rinunciare al matrimonio e tornerà a fare pressioni affinché i preparativi riprendano il prima possibile.
La ritrovata sicurezza lo porterà anche a provocare nuovamente Leocadia, con la quale continuerà a mantenere un rapporto particolarmente teso. Lorenzo apparirà sempre più determinato a imporre la propria volontà, senza lasciarsi scoraggiare dalle resistenze incontrate finora.
Curro affronta Lorenzo e si oppone alle nozze
L'atteggiamento del capitano non lascerà indifferente Curro, che non sarà disposto ad assistere passivamente alle sue nuove pressioni. Il giovane deciderà quindi di affrontare direttamente il patrigno, mettendolo in guardia e chiarendo che non potrà portare avanti i propri progetti senza fare i conti con lui.
Il confronto tra i due si preannuncia particolarmente teso. Curro dimostrerà ancora una volta di voler proteggere Angela e di non avere intenzione di arrendersi davanti alle imposizioni di Lorenzo. Resta da capire se il suo intervento riuscirà davvero a ostacolare il matrimonio.
Manuel vuole stringere nuovi accordi, ma Toño lo frena
Intanto, Manuel sarà concentrato sulle opportunità professionali emerse all'estero. Il marchesino apparirà deciso a sfruttare le nuove occasioni e a prendere contatti con altre aziende per dare nuovo impulso al proprio progetto.
A frenare il suo entusiasmo interverrà però Toño, che lo inviterà a valutare attentamente la situazione prima di prendere decisioni. Secondo lui, le recenti novità richiedono un'analisi più approfondita e non è il caso di affrettarsi a concludere nuovi accordi. Manuel dovrà quindi fare i conti con un approccio più prudente rispetto ai suoi programmi.
Un comandante dell'esercito arriva alla tenuta e cerca Manuel
A movimentare ulteriormente la puntata sarà infine l'arrivo alla tenuta di un comandante dell'esercito. L'uomo si presenterà con una richiesta precisa rivolta a Don Cristóbal: poter conferire immediatamente con Manuel.
La visita, accompagnata dalla richiesta di un incontro urgente, introdurrà un nuovo elemento di tensione nella vicenda del marchesino. Quali notizie dovrà comunicargli il militare? Per Manuel potrebbe aprirsi un nuovo fronte di preoccupazione proprio mentre sta cercando di rilanciare i propri affari.