Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 17 novembre: Adelaide prende una decisione difficile

La contessa cerca una soluzione per aiutare Riccardo, Irene invece scopre un nuovo interesse e Cesare riceve una proposta inaspettata. Cosa succede nella soap di Rai 1.

Nuovi incontri, opportunità professionali e qualche preoccupazione di troppo animano le giornate dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore 11. La soap di Rai 1 torna martedì 17 novembre 2026, con una puntata che mette ancora una volta al centro le vicende della famiglia Guarnieri e quelle delle Veneri, sempre alle prese con piccoli e grandi cambiamenti.

A tenere banco è soprattutto la situazione di Riccardo, che continua ad attraversare un momento delicato. Adelaide, preoccupata per lui, decide di intervenire personalmente. Intanto, per Irene si apre una prospettiva interessante, mentre un invito inatteso movimenta la vita di Simona. Vediamo cosa succede nel nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

A Il paradiso delle signore si comincia già a respirare aria di festa. Roberto ha in mente un'iniziativa originale per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno: un calendario che abbia come protagonisti proprio i lavoratori del grande magazzino. L'idea piace, ma non tutti sembrano desiderosi di mettersi davanti all'obiettivo. Elisa, infatti, preferisce restare fuori dal progetto, chiedendo espressamente di non partecipare.

Nel frattempo, Irene si trova coinvolta in una situazione che inizialmente cerca di evitare. Johnny e Barbara hanno in programma una riunione del movimento studentesco e la Cipriani non sembra particolarmente interessata ad accompagnarli. Nonostante le sue intenzioni, però, finisce per cambiare programma e prendere parte all'incontro.

Le preoccupazioni più serie riguardano ancora Riccardo. Umberto riesce a scoprire qualcosa di importante su Nicoletta, una notizia che il giovane accoglie come un possibile incentivo per affrontare finalmente la propria dipendenza. Il desiderio di stare meglio comincia a farsi strada, anche se il percorso appare tutt'altro che semplice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 17 novembre

Nella puntata di martedì 17 novembre, Riccardo continua a mostrare segni di fragilità. La notizia ricevuta grazie a Umberto sembra avergli dato una ragione in più per reagire, ma superare la dipendenza si rivela complicato. Adelaide segue la situazione con crescente apprensione e, pur di aiutarlo, arriva a prendere una decisione difficile. Di cosa si tratta? Per il momento le anticipazioni non svelano i dettagli, ma la contessa sembra determinata a fare qualcosa di concreto.

Intanto, al Paradiso c'è spazio anche per occasioni decisamente più piacevoli. Simona riceve un invito all'inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi, una novità che non passa inosservata tra le colleghe. Le altre Veneri si mostrano subito molto curiose, interessate a scoprire qualcosa di più sulla serata e sull'invito riservato all'amica.

Anche Irene ha parecchio a cui pensare. L'incontro con il gruppo di studenti, al quale aveva partecipato con qualche esitazione, si è rivelato più divertente del previsto. A rendere ancora più interessante questa esperienza arriva una conversazione con Diana, che alimenta nella Cipriani una curiosità sempre maggiore verso l'ambiente universitario. Per lei potrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso personale.

Infine, una sorpresa attende Cesare, che riceve un'offerta di collaborazione professionale da parte del Paradiso. Una proposta che arriva senza preavviso e che potrebbe aprirgli nuove possibilità, avvicinandolo ulteriormente alle dinamiche del grande magazzino.