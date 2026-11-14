La Promessa anticipazioni trama 15 novembre: Manuel trova nuovi alleati, Vera scrive a Lope

Le vicende de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, tornano domenica 15 novembre 2026 alle 19:45 con una puntata ricca di sviluppi e novità per i protagonisti della tenuta. Mentre Manuel cerca una soluzione per portare avanti il suo progetto dopo il passo indietro di diverse aziende, Toño ed Enora gli comunicano di aver individuato nuovi potenziali acquirenti all'estero. Ma una visita inattesa rischia di cambiare nuovamente gli equilibri. Nel frattempo, Vera scopre dove si trova Lope e Jacobo e Martina provano a superare le recenti tensioni.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio del 15 novembre, Manuel potrà contare su nuove possibilità per la vendita della licenza, grazie al lavoro di Toño ed Enora. Alla tenuta arriverà però un comandante dell'esercito intenzionato a parlare con lui. Sul fronte sentimentale, Vera cercherà di riavvicinarsi a Lope, mentre Martina dovrà fare i conti con una confessione di Jacobo. Infine, Lorenzo deciderà di riprendere i preparativi del matrimonio.

Manuel trova nuovi alleati grazie a Toño ed Enora, ma arriva un comandante

Dopo che diverse aziende hanno rinunciato all'acquisto della licenza a causa delle minacce ricevute, Manuel non ha intenzione di arrendersi e continua a cercare nuovi sostenitori per il proprio progetto. Questa volta, però, potrebbero arrivare notizie incoraggianti: Toño ed Enora gli comunicheranno di aver individuato alcune aziende potenzialmente interessate, con una particolarità importante. I nuovi contatti si trovano infatti fuori dalla Spagna e potrebbero aprire al marchesino nuove prospettive internazionali.

Sara Font e Álvaro Quintana, interpreti rispettivamente di Enora Méndez e Antonio "Toño" Carranza

Proprio quando la situazione sembra finalmente sbloccarsi, alla tenuta si presenterà un Comandante dell'esercito. L'uomo chiederà a Don Cristóbal di poter parlare immediatamente con Manuel. Quali saranno le ragioni della sua visita e che cosa vorrà dal marchesino?

Vera scopre dove si trova Lope e decide di scrivergli

Novità anche per Vera, che riuscirà a ottenere un'informazione importante sul conto di Lope. La giovane scoprirà infatti che l'uomo si trova attualmente a servizio presso il Duca de Carvajal y Cifuentes. La notizia la spingerà a prendere un'iniziativa per ristabilire un contatto con lui, nonostante la distanza e le circostanze che li hanno separati.

Enrique Fortún nel ruolo di Lope Ruíz

Vera deciderà così di scrivere una lettera a Lope, nella speranza di riuscire a raggiungerlo e riaprire un dialogo.

Jacobo chiede scusa a Martina, ma tira in ballo Adriano

Nel frattempo, Jacobo cercherà di recuperare il rapporto con Martina, porgendole le proprie scuse per quanto accaduto. Lei deciderà di accettarle, tuttavia, il chiarimento non sarà privo di conseguenze. Jacobo confesserà infatti a Martina che a convincerlo a cambiare atteggiamento è stato Adriano. Una rivelazione che finirà per turbare nuovamente la giovane, lasciandole nuovi motivi di riflessione sul rapporto con il compagno.

Lorenzo riprende i preparativi del matrimonio

Infine, Lorenzo tornerà a occuparsi dell'organizzazione delle nozze. Dopo la diagnosi ricevuta da Ángela, il capitano deciderà di riprendere immediatamente in mano i preparativi del matrimonio, determinato a portare avanti i propri piani senza ulteriori ritardi.