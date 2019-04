ll Re Leone: il nuovo trailer in italiano del film Disney

Il Re Leone di Jon Favreau ha un nuovo trailer italiano, per la gioia di fan grandi e piccini che attendono con ansia (mista a preoccupazione, come sempre in questi casi) il ritorno di Simba sul grande schermo in questa nuova versione.

Dalla clip è evidente come Favreau abbia deciso di giocare tutto sulla verosimiglianza dei suoi scenari e dei suoi protagonisti, e anche sulla ricostruzione fedelissima della scene più famose del classico d'animazione del 1994. Se la sequenza del "battesimo della savana" del piccolo Simba, nel primo trailer ufficiale, l'aveva già suggerito, qui la ricostruzione fedele, fotogramma per fotogramma, di Mufasa a spasso per il regno con il futuro sovrano non fa che confermarlo.

Ecco il nuovo trailer ita de Il Re Leone:

In poco più di un minuto il video regala un assaggio del discorso compiuto da Mufasa al figlio, sulle le responsabilità di un re, ma mostra anche la drammatica sequenza della morte del padre, la scelta di vivere in esilio e il ritorno per rivendicare il proprio ruolo. Per fortuna si chiude con toni più leggeri perchè ritroviamo in azione Timon e Pumbaa, impegnati anche a cantare!

Il Re Leone è uno dei film più attesi del 2019 e avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba, il cucciolo di leone cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa e che torna ormai adulto a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 21 agosto.