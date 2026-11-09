Livatino - Il giudice e i suoi assassini: una storia di giustizia meritava un racconto più coraggioso

La miniserie di Michele Placido affronta con rispetto la storia del magistrato ucciso dalla Stidda, ma tra una regia convenzionale e un racconto con poco ritmo non riesce a valorizzarne fino in fondo la forza civile e drammatica

La figura di Rosario Livatino porta con sé una storia di coraggio e responsabilità civile che continua a interrogare la coscienza del Paese a distanza di oltre 30 anni dalla tragica morte. Raccontarne la vicenda significa confrontarsi con una pagina dolorosa della storia italiana, ma anche con il ritratto di un uomo che ha fatto della giustizia una scelta quotidiana, pagando quella scelta con la vita.

È da queste premesse che parte Livatino - Il giudice e i suoi assassini, la miniserie in quattro episodi diretta da Michele Placido, che ricostruisce gli ultimi due anni del magistrato affiancando alla sua storia quella dei giovani criminali coinvolti nel suo assassinio.

Un progetto ambizioso, che tuttavia non sempre riesce a trovare una forma narrativa e televisiva all'altezza della vicenda che intende raccontare.

Una regia fin troppo tradizionale

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Michele Placido ha dichiarato di voler guardare alla tradizione del cinema civile di Francesco Rosi, un riferimento che porta con sé un'idea di cinema capace di leggere la realtà attraverso le sue contraddizioni, i rapporti di potere e i meccanismi che regolano la società. Un'ambizione che, tuttavia, rimane solo parzialmente realizzata.

Livatino si muove infatti all'interno di coordinate ampiamente frequentate dalla fiction italiana di genere: una messa in scena convenzionale, una regia che raramente cerca soluzioni meno prevedibili e una scrittura che tende a rendere immediatamente leggibili personaggi e conflitti. Non c'è nulla di particolarmente sbagliato in questa impostazione, ma nemmeno qualcosa che riesca a distinguere davvero la miniserie da tante altre produzioni dello stesso genere.

La Sicilia raccontata da Placido è un territorio attraversato da una violenza che sembra progressivamente impossessarsi di ogni spazio. I paesaggi aridi, i centri abitati, gli ambienti della criminalità e quelli della magistratura contribuiscono a delineare una provincia in cui il potere mafioso condiziona ogni aspetto della vita quotidiana.

Alcune intuizioni visive funzionano, così come certe sequenze più crude, nelle quali emerge il tentativo di non edulcorare la brutalità degli scontri. Sono però elementi che non trovano sempre uno sviluppo altrettanto incisivo sul piano della regia. La sensazione è che la miniserie preferisca affidarsi a un repertorio di soluzioni già consolidate, senza esplorare fino in fondo le possibilità espressive che una storia simile avrebbe potuto offrire.

Una narrazione che fatica a trovare ritmo

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

A pesare è soprattutto l'andamento dei quattro episodi. Il racconto procede ora con una certa lentezza, ora invece glissando su situazioni e passaggi che per il pubblico dovrebbero essere informativi, senza riuscire sempre a costruire una progressione drammatica efficace. La tensione, anziché crescere insieme all'avvicinarsi del tragico epilogo, tende a disperdersi tra le diverse linee narrative.

E questo nonostante la scelta di affiancare alla vicenda di Livatino quella di Tano (Leonardo Maltese) e degli altri giovani stiddari offra un terreno potenzialmente interessante.

Il confronto tra il magistrato (una buona interpretazione di Giuseppe De Domenico) e chi, dall'altra parte, si prepara a diventare suo carnefice, avrebbe potuto aprire uno spazio certamente più ampio di riflessione sulle condizioni sociali, sulle ambizioni e sulle illusioni che alimentano il reclutamento criminale.

Tano, in particolare, rappresenta il contraltare di Livatino: due giovani che si trovano davanti a possibilità di riscatto radicalmente diverse e che finiscono per incarnare visioni opposte del proprio posto nel mondo. Ma il parallelismo non sempre riesce a tradursi in un autentico conflitto narrativo. Le due traiettorie procedono spesso una accanto all'altra, senza che il loro rapporto acquisti tutta la complessità necessaria. Il risultato è una costruzione che tende talvolta a spiegare più che a coinvolgere, lasciando in secondo piano proprio quella tensione morale che avrebbe potuto rappresentare il nucleo più interessante della miniserie.

La serialità televisiva che si fa memoria civile

C'è però una scelta stilistica più significativa delle altre che riguarda il richiamo a La Piovra. In una scena, i genitori di Rosario Livatino guardano in televisione la celebre fiction che negli anni Ottanta aveva contribuito a portare il fenomeno mafioso al centro dell'immaginario collettivo.

Il riferimento è in particolare alla morte del commissario Cattani (interpretato da Michele Placido), nella quarta stagione, trasmessa nel 1989: un momento televisivo che, al di là della finzione, ha finito per rappresentare il coraggio e il tragico destino di tanti magistrati, investigatori, uomini e donne delle istituzioni impegnati nella lotta alla mafia negli anni Settanta e Ottanta.

Il collegamento con la vicenda di Livatino assume così un forte valore simbolico. La morte di Cattani (avvenuta sullo schermo appena un anno prima rispetto all'omicidio del giovane magistrato agrigentino) diventa un richiamo alla realtà di chi ha combattuto concretamente la criminalità organizzata, spesso pagando con la vita il proprio impegno.

La scena crea un significativo punto di contatto tra la memoria collettiva, costruita anche attraverso la fiction televisiva, e la storia reale di un magistrato che ha incarnato quella stessa battaglia.

Un passaggio che acquista ulteriore significato attraverso la presenza di Michele Placido, legato proprio al personaggio di Cattani, e che contribuisce a inserire idealmente la vicenda di Livatino in una più ampia memoria civile del Paese.