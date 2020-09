Liv Tyler abbandona la serie 9-1-1: Lone Star

Liv Tyler ha annunciato di aver detto addio alla serie 9-1-1: Lone Star, rinunciando così al ruolo di Michelle Blake nella seconda stagione della serie targata Fox.

La star della trilogia del Signore degli Anelli ha preso la decisione dopo aver valutato le conseguenze delle restrizioni legate alla pandemia.

Nel corso delle riprese della prima stagione, infatti, Liv Tyler ha dovuto viaggiare spesso volando da Londra, dove vive, e Los Anges per effettuare le riprese della serie 9-1-1: Lone Star. L'attrice, a causa delle linee guida legate alla pandemia e pensando alla sua famiglia, ha quindi deciso di rinunciare alla parte ambientata nel mondo dei paramedici. Gli autori hanno però deciso di non escludere un suo ritorno, come ha sottolineato il co-creatore Tim Minear: "Che cosa elettrizzante avere una star del cinema del calibro di Liv Tyler impegnata ad aiutarci a lanciare la prima stagione di 9-1-1: Lone star. Abbiamo amato lavorare con Liv e saremo per sempre in debito nei suoi confronti per la rappresentazione affascinante e potente di Michelle Blake. Anche se siamo stati in grado di raccontare un capitolo completo nella storia di Michelle, come accaduto con Connie Britton nello show originale, sentiamo inoltre che si sono più storie da raccontare. La porta qui sarà sempre aperta per un suo possibile ritorno".

Lo spinoff di 9-1-1 ha come protagonista un vigile del fuoco di New York (Rob Lowe) che, insieme al figlio si trasferisce ad Austin, dove cerca di equilibrare lavoro e vita privata.