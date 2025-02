9-1-1: Lone Star 5, la recensione del finale di serie: un addio davvero ingrato per i pompieri del Texas

Chiudere una serie non è mai un'operazione semplice, soprattutto se ti sei trovato alcuni intoppi lungo il percorso. Ne sa qualcosa 9-1-1: Lone Star lo spin-off sui vigili del fuoco texani creati da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear da una costola di 9-1-1, il procedurale al limite dell'impossibile con protagonisti i pompieri di Los Angeles.

Dove tutto è iniziato

Prima la pandemia, poi il doppio sciopero di sceneggiatori e attori che ha ritardato di un anno la produzione della quinta stagione, facendola così diventare anche l'ultima e facendole perdere un importante membro del cast: Sierra McClain alias Grace, la devota e amata da tutti moglie di Judd. Un canto del cigno iniziato nella stanchezza narrativa e nella povertà di storyline valide che purtroppo si conclude nello stesso modo. Se non peggio.

9-1-1: Lone Star 5: un finale di serie senza il botto

Seppur non ci sono più i creatori originali al timone della serie Disney+, gli showrunner attuali hanno voluto mantenere l'idea alla base del serial e proporre un ultimo evento catastrofico per chiudere "in bellezza". Peccato che questo venga surclassato dalle storie personali poco convincenti e poco coinvolgenti dei protagonisti e soprattutto che si riveli troppo assurdo per poter essere d'impatto.

Ultima chiamata per la squadra protagonista

In questo caso si tratta di un asteroide che sta per colpire Austin e una parte del Texas. Tutti corrono ai ripari oppure dai propri familiari, o ancora fuori dalla città, ma la verità è che non esiste un posto sicuro in questi casi, soprattutto non conoscendo l'entità e la portata di ciò che sta per accadere. Montaggio serrato e regia iper-dinamica ci portano in un ultimo giro rocambolesco sul camion dei pompieri e in quella stazione 126 da cui tutto era iniziato, e in cui tutto in un certo senso finisce. Verrà coinvolto addirittura un reattore nucleare, come se il resto non fosse abbastanza e non ci fossero squadre apposite preposte nella realtà.

Storie personali scontate e ruffiane nella serie Disney+

Il cancro di Tommy

Ognuno dei protagonisti deve affrontare oltre all'asteroide le proprie vicende personali: Owen (Rob Lowe) ha in ballo un nuovo trasferimento (o ritorno a casa nella Grande Mela); Tommy (Gina Torres) è arrivata alla fine della malattia (una delle storyline più assurde e inutili mai concepite); Mateo (Julian Works) rischia di essere deportato dopo un alterco con un poliziotto mentre Nancy (Brianna Baker) non vuole sposarlo (qui sorvoliamo sull'appello surreale in tribunale); Paul (Brian Michael Smith) e Marjan (Natacha Karam) aiutano un ragazzino non-binario che non trova il proprio posto nel mondo e continua a sfidare gli amici su TikTok in modi potenzialmente letali.

La coppia più amata del serial

TK (Ronen Rubinstein) e Carlos (Rafael Silva) vorrebbero completare l'adozione del fratellastro del primo, ma il sistema non sembra venirgli incontro proprio a causa del loro lavoro a rischio di morte, per quanto eroico. Non torna Grace, nemmeno per il finale, e questa è la coltellata più atroce di tutte, pur venendo nominata, per i fan della prima ora. Non è realistico che non sia tornata né per ciò che è accaduto alla migliore amica Tommy né per quello che è successo al marito Judd. Al suo posto arriva un cameo imprevedibile che risulta forzato e quasi ricattatorio verso gli spettatori, perdendo la magia che poteva renderlo speciale.

Il destino dei personaggi nel finale (spoiler)

Padre e figlio, il legame che ha dato il via allo show

Fin qui non abbiamo fatto spoiler, quindi continui a leggere solo chi vuole sapere come finisce la quinta ed ultima stagione di 9-1-1: Lone Star, dato che il series finale è incentrato tutto su chi vivrà e chi morirà tra loro. Ci ritroviamo fino all'ultima scena col fiato sospeso ma fa sorridere dato che si tratta di un happy ending praticamente generale - una scelta davvero opinabile da parte degli autori visto il tema della serie. Owen riesce a fermare il reattore nucleare e a salvarsi insieme alla squadra, trasferendosi a New York mentre il comando della 126 lo prende Judd, che già l'avrebbe ereditata dai vecchi compagni caduti, strizzando l'occhio all'inizio di tutto.

Personaggi in bilico

Mateo non viene deportato, Marjan è incinta del neo-marito Joe, TK e Carlos (o Tarlos che dir si voglia) riescono ad adottare il fratellino perché il giovane Strand sceglie di fare il papà casalingo. Tommy miracolosamente è in remissione, dato che le metastasi si erano ingrandite per attaccare le cellule e poi tornare alla normalità, un evento davvero raro. Allora qualcuno ci spieghi il senso di farle passare tutto quello che ha passato, senza dimenticare com'era iniziata la storia, ovvero col tumore di Owen, diventando quindi anche ridondante. Peccato.