911 6 e 911: Lone Star 4 stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 26 gennaio

Questa sera, domenica 26 gennaio, alle 21:20 su Rai 2, tornano gli episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles, e del suo spin-off 9-1-1: Lone Star, ambientato ad Austin, Texas. Entrambe le serie esplorano le esperienze intense e adrenaliniche dei primi soccorritori, impegnati a fronteggiare le situazioni più drammatiche, sconvolgenti ed emozionanti.

9-1-1

La serie racconta le vicende degli operatori di emergenza di Los Angeles, tra cui vigili del fuoco, paramedici e poliziotti, impegnati ad affrontare situazioni estremamente pericolose e ricche di adrenalina. Ogni episodio intreccia interventi spettacolari e carichi di tensione con le vicende personali dei protagonisti, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide del loro lavoro e della loro vita privata. Creata da Ryan Murphy, la serie unisce azione, emozione e storie umane di grande impatto.

Sinossi dell'episodio: Oggetti smarriti:

La squadra corre per salvare due coinquilini che cercano disperatamente di trovare, in una discarica, un ago in un pagliaio e aiutare una donna il cui sogno da incubo sta per diventare una dolorosa realtà. Mentre Athena e Maddie fanno squadra per trovare un bambino scomparso in un affollato centro commerciale, Chimney vuole chiedere a a Maddie di sposarlo ma si domanda se sia il momento giusto per fare questa mossa.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Angela Bassett in una scewna della serie 'madre' 9-1-1-

9-1-1 Lone Star

Spin-off della celebre serie creata da Ryan Murphy, 9-1-1: Lone Star segue le vicende di un gruppo di soccorritori ad Austin, Texas. Protagonista è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, un leader carismatico che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni ad alto rischio, mentre affronta anche difficoltà personali. La serie mescola azione, dramma e intensi momenti emotivi, approfondendo temi come la resilienza e il valore del lavoro di squadra.

Sinossi dell'episodio: Una casa divisa

Quando Tommy e Judd entrano in disaccordo sul protocollo da seguire durante un salvataggio in una cartiera, si sviluppa una vera e propria faida tra i 126 EMS e Fire. Owen è in attesa di notizie che potrebbero cambiare la sua vita e quella di suo figlio T.K. per sempre.

Interpreti e personaggi