L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese e Omar Fantini: scontro acceso a pochi giorni dalla finale

Mercoledì 2 luglio, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili. Nonostante manchino pochi giorni alla finale, gli animi sulla Playa Dos non sono affatto distesi. A dimostrarlo è l'ennesimo battibecco tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini, due concorrenti che non riescono a mettere da parte le loro divergenze, nemmeno ora che il reality sta per concludersi.

Il motivo del battibecco: la pietra per il fuoco

A scatenare la tensione questa volta è stato un diverbio legato alla gestione del fuoco. Teresanna, intenta a cucinare, ha chiesto l'aiuto di Omar per sistemare una pietra utile ad alimentare la fiamma. Ma, naturalmente, il comico bergamasco non ha perso l'occasione per polemizzare.

"Questa pietra mi serve per alimentare la fiamma. Cucino da due mesi, posso sapere io come fare? Ti ho chiesto solo di mettere una pietra per protezione e te ne sei andato. Perché sei fatto così?" ha sbottato Teresanna, visibilmente spazientita.

Omar Fantini

Lo sfogo di Teresanna: "O si fa come dice lui, o non si fa"

In confessionale, l'ex tronista non ha nascosto il suo disappunto, lanciando accuse precise a Omar: "O si fa come dice lui, o non si fa. È sempre stato così per tutte queste settimane", ha dichiarato amareggiata. A cercare di riportare un po' di calma è intervenuta Cristina Plevani, che ha raggiunto Teresanna per capire il motivo della discussione. La naufraga ha raccontato dettagliatamente l'accaduto: "Ho solo chiesto se si poteva mettere una pietra dietro per far salire meglio la fiamma. Mi ha risposto che non serviva e se n'è andato".

Non è tardata ad arrivare la replica di Omar Fantini, che ha fornito la sua versione dei fatti: "Mi hai detto che cucini da due mesi e che saprai tu come deve essere la fiamma. Io ti ho risposto: assolutamente sì, fallo pure".

Teresanna, che nelle ultime ore ha avuto un chiarimento con Mario Adinolfi, però, è rimasta ferma sulle sue posizioni e, nonostante il battibecco, ha deciso di procedere come meglio credeva: "Alla fine la pietra l'ho messa lo stesso. Ovviamente lui se n'è andato a riposare finché il risotto non era pronto, ha raccontato davanti alle telecamere.

A cercare di placare gli animi ci ha pensato ancora una volta Cristina Plevani, che ha cercato di consolare la sua compagna d'avventura spronandola a resistere fino alla fine: "Basta, respira. Considera che sono gli ultimi giorni e non vale la pena rovinarsi le giornate per queste sciocchezze".

