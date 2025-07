L'Isola dei Famosi: domani la finalissima! Chi è il super favorito dei bookmaker, le quote aggiornate

L'attesa è alle stelle per la finale dell'Isola dei Famosi 2025, in onda domani, 1° luglio, in prima serata su Canale 5. A guidare questo ultimo atto del reality sarà come sempre Veronica Gentili, affiancata dall'opinionista Simona Ventura e dall'inviato Pierpaolo Pretelli, che avrà il compito di consegnare il trofeo al vincitore di questa edizione. Nel frattempo, come da tradizione, le principali agenzie di scommesse hanno già tracciato i loro pronostici su chi conquisterà la vittoria. Le quote parlano chiaro e delineano scenari interessanti e, in parte, inaspettati.

I finalisti ufficiali e l'ultimo televoto aperto

Dopo la semifinale, andata in onda nell'ultimo appuntamento, abbiamo già i primi quattro finalisti ufficiali:

Omar Fantini

Cristina Scuccia

Loredana Cannata

Mario Adinolfi

Il quinto finalista sarà deciso proprio dal pubblico, chiamato a votare tra i due nominati della settimana: Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Secondo le agenzie di scommesse, ad avere la meglio sarà Teresanna, ex volto noto di Uomini e Donne, ma sui social e nei forum (ForumFree in primis) molti utenti stanno sostenendo a sorpresa Jey Lillo, il "mago partenopeo" che potrebbe ribaltare tutto.

Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2025?

A dominare i pronostici è senza dubbio Cristina Plevani, con una quota stabile a 3.00 presso tutte le principali agenzie (Lottomatica, Sisal e GoldBet). A 25 anni di distanza dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, puntando al bis.

Subito dietro, le agenzie segnalano come favorito anche Mario Adinolfi. Il suo percorso, in parte agevolato dagli autori e molto discusso tra i telespettatori, avrebbe fatto breccia soprattutto in una parte di pubblico più tradizionalista.

Occhio anche a Teresanna Pugliese, che potrebbe diventare una rivale temibile qualora dovesse vincere il televoto. Le sue quote oscillano tra 3.50 e 3.70, segno che i bookmaker la ritengono assolutamente competitiva.

Più distaccati Omar Fantini e Loredana Cannata, entrambi quotati tra 6.00 e 7.00. Nonostante Omar abbia dominato molte prove leader, sembra non aver conquistato pienamente il favore del pubblico da casa.

Fanalino di coda, in caso di vittoria al televoto, Jey Lillo, con quote che arrivano fino a 11.00 su Lottomatica e GoldBet. Un risultato che, se confermato, renderebbe molto difficile la sua scalata verso la vittoria finale.

Ecco tutte le quote aggiornate:

Lottomatica

Cristina Plevani 3.0

Mario Adinolfi 3.50

Teresanna Pugliese 3.70

Omar Fantini 7.00

Loredana Cannata 7.00

Jey Lillo 11.00

Sisal

Cristina Plevani 3.0

Teresanna Pugliese 3.50

Mario Adinolfi 4.0

Omar Fantini 4.00

Loredana Cannata 6.00

Jey Lillo 6.00

Gold Bet

Cristina Plevani 3.0

Mario Adinolfi 3.50

Teresanna Pugliese 3.70

Omar Fantini 7.00

Loredana Cannata 7.00

Jey Lillo 11.00

