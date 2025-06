L'Isola dei famosi, pagelle della semifinale: Giarrusso pure poeta (5), Adinolfi eliminato con sorpresa (4)

Se volessimo fotografare la stanchezza, basterebbe un momento qualunque della semifinale dell'Isola dei famosi. Andata in scena ieri sera su Canale 5, non è stata la puntata più a corto di idee dell'edizione, che si è trascinata così fiaccamente dall'inizio alla fine da avere fatto delle lacrime scorate dei suoi concorrenti il punto focale.

Affamati, senza forze, malinconici, i naufraghi si trascinano con le unghie e con i denti a obliterare il cartellino della prossima puntata, quella che consegnerà ufficialmente l'estate Mediaset alle corna di Temptation Island.

Le nostre pagelle del 25 giugno

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Ormai è rimasta solo Veronica Gentili a provarci in studio: parla dall'inizio alla fine senza sosta col solito piglio da mastino e senza rinunciare a fare ironia sui concorrenti rimasti. A sostenerla ci sono solo la verve polemica di Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso, mentre tutto il resto del cast, che sia a Cologno Monzese o in Honduras, risulta non pervenuto. Perfino Giuseppe Cruciani, chiamato a battibeccare in favore dei suoi amici maschi alfa, fa fatica a mantenere alta la sua di attenzione, figuriamoci la nostra!

Mario Adinolfi padre confessore - voto 4

Se le persone non avessero più bisogno di guide spirituali, la presenza di certe istituzioni sarebbe ormai superflua e ingiustificabile. Ma non solo la gente ha bisogno, e forse ora molto più di prima, di conferme, è addirittura disposta, in situazioni particolari, ad accettare come propri leader dei personaggi davvero bizzarri. Prendete quello che è successo in questa edizione dell'Isola dei famosi, con la quasi totalità dei naufraghi che ha passivamente accettato l'imposizione dall'alto di una persona con le idee di Mario Adinolfi come guru.

Sbarcato con i suoi 200 e passa chili sull'Isola, fin dal giorno 1 il leader del "Partito della famiglia" ha goduto di agii che tutti i concorrenti visti fin qui in due decenni di reality non hanno neppure mai potuto immaginare. Devono forse esserci sfuggite tutte le ore che ha passato a pesca, a raccogliere legna e cocchi oppure anche solo a cucinare per gli altri, ma, da spettatori del materiale pubblicato, non possiamo certo dire di averlo mai visto alzare un dito, letteralmente, per la sopravvivenza del gruppo di naufraghi. Il tutto, come si diceva, condito dall'esposizione senza filtri di ideologie di qualche secolo fa (ma oggi drammaticamente tornate in voga?).

Eppure, dopo le prime schermaglie, i suoi compagni di gioco hanno cominciato ad adorarlo come un idolo pagano, le clip giornaliere ci hanno spesso restituito le immagini dei pellegrinaggi fino alla sua tenda solo per poter porre una domanda e sentirlo rispondere a mo' di oracolo. Esultano gli autori e chi l'ha fortemente voluto su quell'isola: non solo è avvenuta la normalizzazione del personaggio, ma addirittura la beatificazione della persona. E le lacrime di ieri sera (pure la commozione della Gentili!) ne sono state la conferma.

In questo in effetti è d'obbligo riconoscere ai reality il valore sociologico che, alla loro comparsa, veniva attribuito per giustificare l'altissima percentuale di morbosità che si portano dietro. Prendete un gruppo eterogeneo di persone, metteteli in una gabbia e osservate quello che succede. Dopo più di 20 anni di "esperimenti" televisivi, possiamo concludere che ancora una volta no, il risultato ottenuto in questo caso non sorprende affatto, ma getta chiaramente un'ombra di sconforto per il futuro.

Tra una settimana vincerà lui, che è passato addirittura dall'essere eliminato al televoto contro Omar Fantini a diventare il primo finalista dell'edizione? Talmente telefonato che non è nemmeno divertente scommetterci sopra.

Dino Giarrusso pure poeta - voto 5

Dino Giarrusso

Uno che in finale non ci arriverà è proprio lui, che, dopo aver passato metà edizione quasi da solo sull'Ultima spiaggia, viene eliminato al televoto contro Patrizia Rossetti (che finalmente potrà farsi curare il dito perchè torna a casa pure lei) e Mario Adinolfi. E ci si chiede come farà Veronica Gentili senza di lui a mandare avanti quattro ore di trasmissione, visto che, nel bene e nel male, Giarrusso è stato il suo unico vero appiglio durante la semifinale. Problema in parte risolto, in verità, dalla sua presenza in studio, dove forse avrà la possibilità di confrontarsi con la sua nemesi: Mirko Frezza.

Certo, a lui non è riuscita l'operazione simpatia, con gli autori evidentemente tutti impegnati a ripulire l'immagine di Adinolfi. E quindi Dino Giarrusso ha dovuto giocare da solo, dando libero sfogo a quelle che forse lui crede siano alcune delle sue qualità migliori: pedanteria, vis polemica, irrefrenabile verbosità. Roba che non si stenta a comprendere lo stupore di Mirko dopo aver conosciuto quella che è quotidianamente la sua consorte: "Ma il matrimonio con tua moglie è combinato? Perché non posso credere che una donna così bella stia con te".

Eppure lui, minimamente toccato da insulti non velati, critiche, dal fatto di essere stato eliminato dal pubblico con percentuali ridicole nelle uniche due occasioni in cui è arrivato al televoto, si dice comunque fiero del proprio percorso all'isola. E non perde occasione per farci scoprire un'altra delle sue mille competenze: politico, direttore di giornale e anche poeta! I versi che dedica alla moglie Sara sono pieni di ardore pur nella loro ingenuità, peccato che, come ha a dire la conduttrice, superino in lunghezza pure l'Iliade.

Omar Fantini piange a spruzzo - voto 4

La sua settimana non era cominciata bene, con un comunicato che lo sollevava dalla carica di leader dopo il furioso litigio con Dino Giarrusso. Costretto a cedere lo scettro a Loredana Cannata, Fantini ha manifestato una certa insofferenza per quanto deciso dallo Spirito dell'Isola, apostrofando in più occasioni l'altra naufraga ora al comando (che, per inciso, non ha preso decisioni meno buone delle sue, anzi!) e litigando con Teresanna Pugliese scomodando cliché come "tu sei napoletana e quindi fai le sceneggiate" e "tu sei il solito razzista del Nord", manco avessero scambiato un reality di Canale 5 per la secessione.

In puntata gli spetta poi il compito più arduo: no, non discutere con quel muro di gomma che è Dino Giarrusso su quanto successo la settimana prima, ma convincere tutti, pure se stesso, di essere sinceramente dispiaciuto per l'eliminazione del guru Adinolfi (per mano sua, poi! ci sono gli estremi per urlare al sacrilegio), che può ormai fregiarsi di chiamare "amico". Omar si profonde in dediche e singhiozzi per il compagno finito contro di lui al televoto, chissà se il sorriso era più amare o più dolce quando poi ha scoperto che, da buon villain, Mario si è solo nascosto aspettando di essere proclamato vincitore.

Ormai però i dotti lacrimali sono aperti (dovrà pure usare qualche stratagemma per la captatio benevolentiae verso quel pubblico che dovrà votarlo), e il nostro non riesce più a smettere, che si parli della famiglia che lo aspetta in Italia, che si parli del rapporto instaurato con Jey Lillo. Continuando così, rischieremo di arrivare alla finale con l'alta marea.

Simona Ventura vorrebbe solo sapere "quanto manca?" - voto 5

Simona Ventura, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli

Da quando la rete ha deciso di affiancarle gli "opinionisti per una notte" (speravamo almeno nell'alternanza tra Cruciani e Selvaggia Lucarelli, invece no, ci tocca solo il primo), qualcosa in Simona Ventura si è spento. Per quello, o forse perchè non ha trovato quell'accordo di cui si vociferava che l'avrebbe, in teoria, riportata a Mediaset (e invece ora, fuori pure dalla RAI, ma ne sapremo di più domani, le tocca andare fino a San Marino). Magari a deprimerla sono stati gli ascolti bassi, forse il fatto che, in effetti, il pugno di ferro di Veronica Gentili non lascia molto spazio alle sue opinioni.

Potremmo andare avanti con altre congetture ma la realtà è una sola: come già detto la scorsa settimana, Simona Ventura ha tirato i remi in barca e ora il suo unico pensiero è farla finita al più presto (la buona notizia è che manca solo una puntata). Nonostante non dica praticamente più nulla, viene redarguita da Dino Giarrusso per aver riso di lui dallo studio (mentre Mirko Frezza lo scudisciava di parole?). E basterebbe questo episodio a giustificare il mutismo in cui si chiude per le ore successive. Però, se mutismo doveva essere, allora perchè non risparmiarsi pure quegli elogi a Mario Adinolfi che sotto la voce "finzione" fanno il paio con le lacrime di Fantini?