Lisey’s Story, Pablo Larrain: "Non so quando finirò la miniserie tratta da Stephen King"

L'emergenza sanitaria globale ha paralizzato il lavoro di molti artisti incluso il cileno Pablo Larrain che non sa ancora quando riuscirà a finire la miniserie Apple+ Lisey's Story, tratta da Stephen King.

In questo periodo Pablo Larrain non è stato con le mani in mano. Notizia di pochi giorni fa, il regista si prepara a dirigere un biopic su Diana Spencer interpretato da Kristen Stewart. Larrain sta inoltre collaborando con Warner Bros. Television e Bad Robot per ultimare la miniserie Apple TV+ Lisey's Story, che vede Julianne Moore nei panni di una vedova in caduta libera dopo la morte del marito.

Come tutti gli altri lavori, anche la produzione di Lisey's Story si è interrotta bruscamente a marzo per via dell'emergenza sanitaria. "Giravamo da sei mesi, ci mancavano solo poche settimane e ci siamo dovuti fermare. Adesso sto cercando di capire quando ripartiremo e quali saranno le condizioni di lavoro. A oggi non mi è chiaro" ha spiegato Larraín durante una conversazione col fondatore e CEO di MUBI Efe Cakarel.

A preoccupare Pablo Larrain è il futuro del cinema indipendente dopo lo stop. Il regista teme che dopo la riapertura i cinema dovranno affidarsi ai blockbuster più che mai, a scapito del cinema indie: "La mia preoccupazione è come la nebbia che avvolge la distribuzione di quei film piccoli che non troveranno posto perché i cinema saranno pieni di film di supereroi . Che cosa succederà a quei film? Mi sembra il cimitero del cinema, è terribile. Sono preoccupato per quelle opere che non hanno un posto, ma meritano di esistere perché cambiano la cultura. A pensarci, è disturbante."

Per Larraín, l'impossibilitò di lavorare è un'esperienza disorientate, come ammette lui stesso: "So che vogliamo tornare al lavoro e credo che il pubblico di tutto il mondo abbia bisogno di nuove opere per essere parte del processo culturale. Vi immaginate un mondo senza cinema o televisione? Le persone vogliono stare in salute, ma vogliono anche continuare a fare film, e questa consapevolezza è bella."