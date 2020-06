Kristen Stewart sarà Lady Diana in Spencer, film diretto da Pablo Larrain

Kristen Stewart interpreterà Lady Diana in Spencer, un nuovo progetto biografico scritto da Steven Knight e che si concentrerà su un weekend molto importante della principessa tanto amata in tutto il mondo.

Il lungometraggio sembra destinato a far discutere e attirare l'interesse di potenziali produttori e distributori che cercheranno di ottenerne i diritti durante l'edizione virtuale del Mercato di Cannes.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Pablo Larrain e sul grande schermo si seguirà un weekend, all'inizio degli anni '90, in cui Diana Spencer ha deciso che il suo matrimonio con il Principe Carlo non stava funzionando e doveva prendere delle decisioni molto importanti.

La storia sarà ambientata durante tre giorni delle vacanze di Natale trascorse a Sandrigham, dove la famiglia reale si riunisce per celebrare le festività.

Le riprese del progetto con star Kristen Stewart inizieranno nei primi mesi del 2021.

Larraín ha dichiarato: "Tutti siamo cresciuti, o almeno chi faceva parte della mia generazione, leggendo e capendo cosa sia una fiaba. Di solito arriva il principe, trova la principessa, le chiede di diventare sua moglie e lei diventa regina. Quella è la fiaba. Quando qualcuno decide di non essere regina e dice 'Preferisco andarmene ed essere me stessa' si tratta di un'enorme decisione, una fiaba al contrario. Sono sempre stato davvero sorpreso da questo aspetto e ho pensato che deve essere stato davvero difficile farlo. Quello è il cuore del film. Come e perché si decide di farlo? Si tratta di una storia davvero universale che può raggiungere milioni e milioni di persone, ed è ciò che vogliamo fare. Vogliamo girare un film ambizioso che entri in connessione con un pubblico mondiale interessato a quella vita così affascinante".

Il regista ha inoltre spiegato i motivi alla base della scelta di Kristen Stewart: "Kristen è una delle attrici più grandiose in attività attualmente. Per interpretare bene il ruolo si ha bisogno di qualcosa di davvero importante nei film, ovvero il mistero. Kristen può essere molte cose e può essere davvero misteriosa, fragile e al tempo stesso forte, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. La combinazione di questi elementi mi hanno fatto pensare a lei. Il modo in cui ha reagito allo script e come si è avvicinata al personaggio è davvero meraviglioso da vedere. Penso che realizzerà qualcosa di fantastico e intrigante, è una forza della natura. Ho visto film che ha interpretato e sono così diversi, è incredibile, mostrano differenti sfumature, la sua diversità e forza come attrice. Siamo davvero felici di averla come protagonista, è davvero determinata. Come filmmaker, quando c'è qualcuno che riesce a sostenere un tale peso, drammatico e narrativo, solo con gli occhi, allora ti rendi conto di avere la protagonista forte che può offrire ciò che stiamo cercando".

Il filmmaker ha inoltre sottolineato di essere sempre stato affascinato dalla famiglia reale e gli aspetti legati alla cultura britannica: "Diana è un'icona così potente, nei cui confronti milioni e milioni di persone, non solo donne, ma persone di tutto il mondo, hanno provato empatia pensando alla sua vita. Abbiamo deciso di realizzare una storia sull'identità e su una donna che decide in qualche modo di non essere regina. Una donna che, nel corso del film, decide e capisce che vuole essere la donna che era prima di incontrare Carlo".

Il titolo Spencer fa proprio riferimento al riprendere la propria identità durante tre giorni. Lo script di Steven Knight viene descritto come pieno di eneergia e meraviglioso, in grado di racchiudere la bellezza rappresentata dal potere di Diana.

Il film, ovviamente, non affronterà quanto accaduto dopo il divorzio e nemmeno la tragica morte di Diana, dando invece spazio anche al suo amore per i propri figli.