Lisey's Story: Julianne Moore e Clive Owen nel trailer della serie tratta da Stephen King

Cresce la curiosità per Lisey's Story, nuovo adattamento di Stephen King diretto dall'acclamato regista cileno Pablo Larrain mentre Apple TV+ pubblica il primo trailer.

Nel video assistiamo al dramma di Lisey Landon, che perde il marito Scott a causa di una malattia. La donna si ritrova sola, smarrita nella loro casa, nelle immagini successive la vediamo dapprima in ospedale, intenta ad accudirlo e poi al funerale dell'uomo, uno scrittore. Lisey comincia, però, a rinvenire degli strani messaggi, indizi seminati nella casa che la trascinano in un vortice di strani incontri, incubi, visioni e violenza in una serie di continui salti temporali tra presente e passato.

Solo poche ore fa, Stephen King aveva annunciato l'imminente arrivo del trailer sul suo account Twitter scrivendo: "Il trailer di Lisey's Story arriva domani. Lo adoro, e spero piaccia anche a voi".

Lisey's Story è un thriller personale e malinconico che segue Lisey Landon (interpretata da Julianne Moore) a due anni dalla morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (interpretato da Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang saranno accanto a Moore e Owen.

Diretto da Pablo Larrain, Lisey's Story è prodotto da Bad Robot Productions, casa di produzione di JJ Abrams, e Warner Bros. Television. Rarità assoluta, ogni episodio della serie è stato scritto personalmente da Stephen King.

King, Moore e Larraín sono i produttori esecutivi insieme ad Abrams, Ben Stephenson e Juan de Dios Larraín. La serie Apple Original in otto episodi sarà presentata in anteprima mondiale venerdì 4 giugno 2021 con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì.