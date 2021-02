Lisey's Story: la prima foto della serie tratta dal romanzo di Stephen King

Apple TV+ ha condiviso la prima foto di Lisey's Story, la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King in arrivo in estate.

Lisey's Story, la serie tratta dal romanzo di Stephen King prodotta per Apple TV+, arriverà in streaming in estate e online è stata condivisa la prima foto.

Lo scatto mostra la protagonista di spalle e non rivela molti dettagli oltre all'atmosfera che contraddistinguerà l'adattamento per il piccolo schermo.

Lisey's Story: una foto della serie

Lisey's Story racconta la storia di Lisey (interpretata dal premio Oscar Julianne Moore) dopo la morte del marito, il famoso scrittore Scott Landon (Clive Owen), avvenuta due anni prima. Una serie di sconvolgenti eventi obbligano la donna ad affrontare i ricordi legati al suo matrimonio che aveva, deliberatamente, bloccato.

Nel cast ci sono anche Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan and Ron Cephas Jones.

Stephen King ha adattato il suo romanzo, mentre Pablo Larrain è regista e produttore del progetto in collaborazione con la Bad Robot di J.J. Abrams e Warner Bros Television.

Nel mese di giugno il regista aveva dichiarato parlando del progetto televisivo: "Giravamo da sei mesi, ci mancavano solo poche settimane e ci siamo dovuti fermare. Adesso sto cercando di capire quando ripartiremo e quali saranno le condizioni di lavoro. A oggi non mi è chiaro".