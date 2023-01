Lisa Marie Presley viene ricordata dal regista di Elvis, Baz Luhrmann, Tom Hanks e Rita Wilson

Il regista Baz Luhrmann e Tom Hanks hanno voluto condividere il proprio ricordo di Lisa Marie Presley, morta nella giornata del 12 gennaio a soli 54 anni.

Durante la realizzazione del film Elvis, durante la promozione del progetto e, solo pochi giorni fa ai Golden Globe, la figlia dell'icona della musica aveva sostenuto il team che ha lavorato all'opera cinematografica con star Austin Butler.

Baz Luhrmann ha scritto un post su Instagram che mostra Lisa Marie Presley accanto all'attore protagonista di Elvis. Il regista ha scritto: "Nel corso dell'ultimo anno, l'intera famiglia del film Elvis e io abbiamo avuto il privilegio del gentile abbraccio di Lisa Marie. La sua improvvisa e sconvolgente perdita ha devastato le persone di tutto il mondo. So che i suoi fan, ovunque, si uniranno a me nel condividere preghiere di amore e sostegno per sua madre, Priscilla, e le sue meravigliose figlie Riley, Finley e Harper. Lisa Marie, ci mancheranno il tuo calore, il tuo sorriso e il tuo amore".

Tom Hanks, inteprete del colonnello Tom Parker nel film, ha dichiarato che lui e sua moglie Rita Wilson hanno "il cuore spezzato, assolutamente spezzato". La coniuge del premio Oscar ha aggiunto: "I nostri cuori sono spezzati dall'improvvisa e sconvolgente morte di Lisa Marie Presley stanotte. Io e Tom abbiamo trascorso del tempo con la famiglia durante il tour promozionale del film. Lisa Marie era così onesta e diretta, vulnerabile, in uno stato di anticipazione per il film. Parlava così eloquentemente di suo padre, di cosa significava per lei il film, del fatto che fosse una celebrazione di suo padre".

Un portavoce di Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, ha rivelato che la figlia di Elvis sarà sepolta a Graceland, vicino al padre e al figlio Benjamin, negli spazi del Meditation Garden.