Lisa Frankenstein: il nuovo trailer della commedia diretta da Zelda Williams

Lisa Frankenstein arriverà nei cinema americani il 9 febbraio e online è stato condiviso un nuovo trailer dell'esordio alla regia di Zelda Williams.

Nel video si assiste alle prime interazioni tra la protagonista e il giovane defunto che riporta in vita, situazione che porta a un cambiamento in lei e a una serie di omicidi con lo scopo di sostituire le parti del corpo mancanti del ragazzo.

I dettagli del film

Lisa Frankenstein, una commedia dark romantica che è stata scritta da Diablo Cody, è diretta da Zelda Williams, la figlia di Robin Williams.

Al centro della trama c'è Lisa, interpretata da Kathryn Newton, una ragazza poco popolare al liceo e solitaria. La giovane riporta per caso in vita il cadavere di un teenager dell'epoca vittoriana, ruolo affidato a Cole Sprouse, durante un temporale e inizia a "ricostruirlo".

Nel cast ci sono anche Liza Soberano, Henry Eikenberry, Joe Chrest, e Carla Gugino.

Zelda, quando è stato annunciato il progetto, ha sottolineato: "So che Hollywood ha una cattiva reputazione per aver rigurgitato sequel, remake e riavvii ancora e ancora e ancora e ancora... e sì, lo fa assolutamente! Ma finalmente mi sta anche permettendo di realizzare il più pazzo, meraviglioso copione di zombi mai letto, e per questo gliene sarò per sempre grata!".