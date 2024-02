Zelda Williams svela l'easter egg legato al padre Robin presente nel suo film Lisa Frankenstein

Zelda Williams ha esordito come regista con il film Lisa Frankenstein e, in una nuova intervista, ha rivelato che in una scena c'è un easter egg legato al padre.

Il progetto, con star Kathryn Newton e Cole Sprouse, è arrivato sugli schermi americani da qualche settimana, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

La trama di Lisa Frankenstein

Lisa Frankenstein racconta la storia di Lisa Swallows (Kathryn Newton), una teenager che ha perso la madre, brutalmente assassinata, da alcuni anni. La giovane trascorre molto tempo nel cimitero e la sua attenzione cade sulla tomba di un ragazzo (Cole Sprouse), riportato poi in vita con un fulmine. Lisa cerca di trasformarlo nell'uomo perfetto, prendendo inoltre in prestito alcune parti del corpo da altri cadaveri.

Zelda Williams, intervistata da TheWrap, ha dichiarato: "Ci siamo divertiti molto nell'inserire alcuni easter egg adorabili nel film. Ed è stato interessante, per me, notare che almeno una persona ha notato quasi tutti gli elementi. Ma ho apprezzato il fatto che tanti siano così sottili che non sono stati notati da nessuno".

Robin Williams: la figlia Zelda condanna l'uso "disturbante" dell'AI per ricreare la voce del padre

L'omaggio al padre

La regista ha così rivelato che in una delle ultime scene del film c'è un omaggio al padre Robin Williams e alla serie Mork & Mindy: "La creatura sta indossando delle bretelle arcobaleno. Volevo semplicemente un momento, in un mondo in cui la morte non è permanente, per onorare papà. Quindi è stato divertente perché penso: 'Wow, nessuno lo ha notato', ma al tempo stesso lo amo perché è qualcosa di davvero impercettibile".

Zelda ha inoltre ricordato che l'intero film è un omaggio agli anni '80 e ai lungometraggi che ha amato, e adora tuttora, tra cui anche Frankenstein Junior: "Cosa accadrebbe se Gene Wilder e Madeline Kahn realizzassero attualmente un film su quella storia? Cosa penso vedrei sullo schermo? Cosa sembrerebbe?".