L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: trama e cast del film in onda stasera 10 aprile su Rai 2

Stasera su Rai 2 va in onda L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: il film, tratto da una storia vera, viene trasmesso per la prima volta in chiaro

Stasera 10 aprile Rai 2, in prima serata, manda in onda L'incredibile storia de L'Isola delle Rose. Il film, diretto da Sydney Sibilia, si basa su una storia vera. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista in collaborazione con Francesca Manieri. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: Trama

Nella primavera del 1968, nell'anno della contestazione studentesca, una novità epocale attende anche l'Italia che sta cambiando.

L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: una scena

Un ambizioso ingegnere, Giorgio Rosa, ha la straordinaria capacità di sognare l'impossibile e possiede una geniale visione di ciò che progetta di costruire. Il suo più grande desiderio è creare un'isola artificiale al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, per proclamarla come stato indipendente.

L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: un momento del film

Su quest'isola, l'unica regola che dovrà vigere è che... non ci saranno regole. La libertà individuale, l'autoaffermazione e la rivendicazione dei propri diritti saranno la stessa polare da seguire. In questa impresa impossibile, Giorgio avrà vicino a sé uno scatenato gruppo di complici: il suo migliore amico (un giovane imprenditore che dedica più risorse al divertimento che alla gestione dell'azienda del padre), un misterioso naufrago in cerca di approdo, un animatore delle notti romagnole che vorrebbe rifarsi una vita e una giovane ragazza che intende trovare il proprio posto nel mondo. E poi c'è Gabriella, una donna appassionata e determinata che Giorgio trascina nella sua avventura e nella sua esistenza.

L'Isola delle Rose, come verrà ribattezzata, attirerà ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di gruppi di ragazzi di tutto il mondo, trasformandosi in un mito contemporaneo mentre divampava l'inarrestabile rivoluzione sociale. Così, essa diverrà un caso internazionale e, soprattutto, un quasi insormontabile problema politico per il Governo italiano, che non potrà tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine al proprio territorio.

L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: una foto

Quel nome, Isola delle Rose, contiene in realtà una metafora troppo ricorrente: una piccola illusione venne mandata in frantumi da una dimostrazione di forza da parte della politica. È ciò che accade quando la classe dirigente annienta le ambizioni e i sogni di intere generazioni. Ma non solo: è l'avvincente storia di una campagna di invasione lunga 55 giorni, che vide il Governo italiano contro un uomo solo, accusato di colpe insensate: fondazione di una radio pirata, contrabbando ed evasione fiscale, sfruttamento abusivo di risorse energetiche, atti osceni e perversione. Alla fine, a Giorgio Rosa dichiararono una guerra in mare aperto, tra incartamenti, burocrazia e sigilli. Eppure, ancora adesso il suo sogno si tramanda, come un oggetto prezioso da custodire.

L'Incredibile storia dell'Isola Delle Rose è stato distribuito su Netflix a partire dal 9 dicembre 202. Stasera viene trasmesso per la prima volta in chiaro free. Qui trovate la nostra recensione del film La pelllicola ha vinto 3 David di Donatello: Migliore attrice non protagonista a Matilda De Angelis. Miglior attore non protagonista a Fabrizio Bentivoglio. Migliori effetti speciali visivi a Stefano Leoni ed Elisabetta Rocca.

L'incredibile storia de L'Isola delle Rose: Interpreti e personaggi