Nastri d'Argento 2021: L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Le sorelle Macaluso guidano le nomination

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Le sorelle Macaluso, con sette nomination a testa, guidano le candidature ai Nastri d'Argento 2021. Segue Cosa sarà di Francesco Bruni a quota cinque candidature.

Le sorelle Macaluso: una sequenza del film

C'è anche l'horror Non mi uccidere, regia di Andrea De Sica, nella cinquina dei titoli che si contendono il Nastro d'Argento per il miglior film 2021. In questa 75° edizione, realizzata come sempre con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione generale per il Cinema, main sponsor BNL, Gruppo Bnp Paribas, spiccano tra i film più candidati anche due opere prime, I predatori di Pietro Castellitto e Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, in un'annata particolarmente eterogenea nella sfida per il Miglior film come nella cinquina della regia, in cui mai come quest'anno convivono, autori - Pupi Avati, Francesco Bruni, Antonio Capuano, Emma Dante, Edoardo Ponti - stili e generazioni diverse.

Al MAXXI - il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo la consegna dei premi la sera di martedì 22 Giugno. E i riconoscimenti, che da lunedì saranno votati dai Giornalisti Cinematografici, annunciano sorprese in un'annata che, soprattutto tra gli esordi e le autrici - registe e sceneggiatrici - segna una svolta di novità e di cambiamento anche tra i 'grandi' che nell'ultima stagione, a dispetto delle grandi difficoltà che anche il cinema continua a vivere con la pandemia, hanno certamente rischiato di più anche nelle idee.

Qualche curiosità nel panorama delle scelte: tra le cinquine in quest'anno speciale con tanto cinema prevalentemente uscito in piattaforma, sono stati inseriti in selezione anche due tv movie d'autore come La bambina che non voleva cantare di Costanza Quatriglio e Carosello Carosone di Lucio Pellegrini. Per questo sono eccezionalmente sei i candidati che appaiono nella selezione degli attori, in due categorie. E sono sei, vista la scelta di sostenere il cinema giovane, anche le proposte del 'Miglior regista esordiente'. Per la prima volta inoltre un giovane attore - Francesco Patanè che duetta con Sergio Castellitto nel cast de Il cattivo poeta - è subito in candidatura tra i 'non protagonisti'. Ma proprio i giovani sono al centro di quest'edizione che completerà il suo palmarès con il Nastro europeo e il Nastro della legalità. E poi i riconoscimenti che valorizzano i giovani talenti con i Premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, il Nuovo Imaie destinato anche quest'anno al doppiaggio e il 'Cameo dell' anno'. Oltre al Premio Nino Manfredi che sarà consegnato a Taormina, come tradizione, quest'anno insieme al Taormina Film Fest che si apre il 27 Giugno prossimo.

Di seguito l'elenco delle candidature ai Nastri d'Argento 2021: