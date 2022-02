L'incendiaria: il trailer del nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King

L'incendiaria è il nuovo film tratto da un'opera di Stephen King di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto nelle sale americane e in contemporanea in streaming su Peacock il 13 maggio.

Nel video si vede la giovanissima protagonista che possiede degli incredibili, e inquietanti poteri, che non riesce a controllare, situazione che mette in pericolo lei e le persone che la circondano.

Basato sul libro di Stephen King pubblicato per la prima volta nel 1980, L'incendiaria racconta la storia di Andy e Charlie McGee, un padre e una figlia che si ritrovano a scappare da un'agenzia nota come The Shop a causa dei poteri psichici che possiedono. Concentrandosi, Andy ha la capacità di manovrare mentalmente le persone, ma molto più importante per il governo è il potere della piccola Charlie, la pirocinesi. A dar loro la caccia è John Rainbird, un agente che opera per The Shop ed è anche uno psicotico sadico. Quando viene a conoscenza dei poteri di Charlie, John diviene ossessionato da lei e, sebbene i suoi capi non lo sappiano, ha in programma di prendere la ragazzina per sé quando verrà trovata.

Nel cast ci saranno Zac Efron, Michael Greyeyes e Ryan Kiera Armstrong.

La sceneggiatura è firmata da Scott Teems (Halloween Kills), mentre alla regia c'è Keith Thomas (The Vigil).

Nella versione del 1984, Fenomeni paranormali incontrollabili, diretto da Mark L. Lester e interpretato da una giovanissima Drew Barrymore nei panni di Charlie McGee, il ruolo di John Rainbird era interpretato da George C. Scott.