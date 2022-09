L'Impero colpisce ancora: l'iconica scena alla fine del film è stata aggiunta in un secondo momento

Una delle scene più iconiche di tutto il franchise di Star Wars è quella alla fine de L'Impero colpisce ancora, dove Luke, Leila, RD-D2 e C-3PO guardano le stelle alla fine del film. Dopo più di quarant'anni dall'uscita della pellicola arriva però una notizia scioccante: quella sequenza finale non era prevista nell'opera.

Secondo quanto affermato da Mark Hamill, che nella saga interpreta Luke Skywalker, la scena finale è stata filmata in un secondo momento, quando i registi hanno iniziato a preoccuparsi del tono troppo cupo de L'impero colpisce ancora:

"Filmata quattro mesi dopo dalla fine della fotografia principale di L'impero colpisce ancora, non era un re-shoot; era una scena aggiunta. Preoccupati del finale depresso e della sconfitta dei protagonisti, hanno voluto aggiungere un momento allegro di speranza per rassicurare il pubblico".

Ewan McGregor spiega perché i fan di Star Wars hanno avuto una reazione così negativa ai prequel

Poco prima di quella scena infatti, la mano di Luke viene tranciata da Darth Vader, che gli ha appena rivelato di essere suo padre. Han Solo è stato congelato nella carbonite, e i nostri eroi riescono appena a fuggire dall'essere catturati nel Millenium Falcon. Diciamo che non era proprio una nota allegra con cui lasciare i fan alla fine del film.

Darth Vader in una celebre scena de L'impero colpisce ancora

Nonostante ciò, non si tratta nemmeno dell'ultima scena che è stata cambiata ne L'impero colpisce ancora dato che, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Star Wars, George Lucas ha deciso di apportare altri cambiamenti al film dopo che era già uscito in alcuni cinema. Il regista si era reso infatti conto che "la fine della pellicola non era chiara" in termini di dove Leila e Luke fossero scappati geograficamente, quindi delle riprese aggiunte poche settimane prima della diffusione internazionale della pellicola hanno reso noto che i due personaggi si trovavano a bordo di una nave medica.