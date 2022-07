Ewan McGregor spiega perché i fan di Star Wars hanno avuto una reazione così negativa ai prequel

Ewan McGregor ha recentemente spiegato perché pensa che i fan di Star Wars abbiano avuto una reazione iniziale così negativa ai prequel. Ci sono franchise di film famosi e poi c'è Star Wars: intere generazioni sono cresciute con i film che, di conseguenza, significano molto per milioni di persone.

Gli spettatori erano entusiasti del fatto che il franchise di Star Wars fosse finalmente tornato nelle sale con i prequel, a cominciare da Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma 3D. Ma i fan si sono offesi per vari aspetti di tutte queste pellicole, inclusi i dialoghi, la CGI e le performance degli attori.

La star di Big fish - Le storie di una vita incredibile ha recitato nel ruolo di Obi-Wan Kenobi in tutti e tre questi film e recentemente ha parlato con GQ del motivo per cui pensa che la gente abbia risposto così negativamente quando i prequel di Star Wars sono arrivati ​​nelle sale cinematografiche.

"Penso che le persone a cui non sono piaciuti volessero sentirsi come se avessero ancora sette o otto anni... è non è stato così per loro. Questa è la reazione che credevo tutti avessero avuto, ci ho dovuto convivere per anni... poi ho iniziato ad incontrare le persone per strada e ho capito quanto i nostri film fossero stati importanti per loro", ha concluso Ewan McGregor.