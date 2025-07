Star Wars: addio a Kenneth Colley, l'Ammiraglio Piett nella prima trilogia

L'attore Kenneth Colley, conosciuto per il ruolo dell'Ammiraglio Piett in L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, è morto negli scorsi giorni all'età di 87 anni.

La notizia è stata confermata dall'agente di Colley, Julian Owen, che ha confermato alla stampa che Colley si è spento serenamente lunedì, nella sua abitazione ad Ashford, nel Kent.

La morte di Kenneth Colley e gli inizi di carriera

"Ken Colley è stato uno dei nostri migliori caratteristi, con una carriera durata 60 anni" ha dichiarato Owen alla BBC. L'attore era stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta che gli aveva causato un infortunio al braccio.

Una scena di Brian di Nazareth

Nel corso della degenza aveva contratto il COVID-19, evolutosi successivamente in una polmonite. Secondo le fonti ufficiali, al momento della morte Colley era circondato da alcuni suoi amici.

Attivo in teatro, cinema e televisione, Kenneth Colley ha recitato nel ruolo di Gesù in Brian di Nazareth dei Monty Python, e interpretato parecchi personaggi malvagi ed eccentrici nei film di Ken Russell, fino al Duca di Vienna in Misura per misura per la BBC.

Il ruolo più famoso di Kenneth Colley

L'attore era conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato l'Ammiraglio Piett, uno degli ufficiali imperiali di Darth Vader in L'impero colpisce ancora, ruolo che riprese successivamente in Il ritorno dello Jedi al fianco di Mark Hamill, Harrison Ford, Billy Dee Williams e Carrie Fisher.

Una scena di L'Impero colpisce ancora

Nel 2012, prestò nuovamente la voce all'Ammiraglio Piett nel film animato LEGO Star Wars: The Empire Strikes Out. Autore di una carriera molto prolifica sullo schermo, Kenneth Colley nel 2007 girò anche un horror da regista Greetings, con protagonisti Kirsty Coy, Henry Dunn e Ben Shockley.